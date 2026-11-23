विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिन घरों को तोड़ा गया उनमें से कई घरों की तो दीपावली की झालरें भी नहीं निकली थी। यहां पर कई घरों पर होम लोन चल रहा है और कई सरकारी विभाग के कर्मचारी भी यहां पर वर्षों से निवास कर रहे हैं।यह पूरी कार्रवाई ग्राम खजराना स्थित सर्वे नंबर 66/2(क) की 0.720 हेक्टेयर भूमि पर बने निर्माणों को हटाने के लिए की जा रही है। इस जमीन के स्वामित्व और कब्जे को लेकर श्रीराम बिल्डर्स और स्थानीय रहवासियों के बीच वर्ष 2003 से विवाद चल रहा है। यह कानूनी लड़ाई तहसीलदार न्यायालय से शुरू होकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है।बीते शुक्रवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने याचिकाकर्ता जगदीश कुमावत सहित कुल 19 रहवासियों को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उन्हें फिलहाल बेदखल नहीं करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद शेष बचे 62 रहवासियों के मकानों पर प्रशासनिक कार्रवाई करने का रास्ता साफ हो गया था, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ बेदखली के आदेश पहले ही अंतिम रूप ले चुके हैं। रहवासी ब्रजेश कन्नौजे ने बताया कि रहवासी समय पर कोर्ट नहीं जा पाए इसलिए इनके घर टूट गए। ब्रजेश ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि बचे हुए घरों को तोड़ने पर रोक लगेगी।रहवासी राहुल सिंह धाकरे ने कहा कि मकान टूटने की कार्रवाई से प्रभावित परिवार मुख्यमंत्री से मदद मांगने भोपाल भी गए हैं। इन परिवारों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जातीं, वे भोपाल में धरना देंगे। प्रभावितों का दावा है कि नगर निगम उनसे प्रतिवर्ष 2000 रुपए संपत्ति कर के रूप में वसूलता था। धरने पर बैठे रहवासी राजेश बैरागी ने बताया कि वे पिछले 30 साल से इस स्थान पर निवास कर रहे हैं और नियमित रूप से नगर निगम को संपत्ति कर भी अदा कर रहे हैं। कार्रवाई के बाद अब उनका परिवार बेघर हो गया है और प्रशासन की ओर से उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा भी नहीं दिया गया है।कृष्णबाग कॉलोनी में इन अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई पूर्व में 16 और 17 नवंबर को प्रस्तावित की गई थी, परंतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। इसके पश्चात 18 और 19 नवंबर को भी यह अभियान शुरू नहीं हो सका था। आखिरकार सोमवार को जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी।दोपहर के बाद लोगों का विरोध बढ़ने लगा और पुलिस प्रशासन को घर तोड़ने की कार्रवाई को रोकना पड़ा। एसडीएम घनश्याम धनगर भी बिगड़ती हुई स्थिति और बढ़ती भीड़ को देखते हुए मौके से रवाना हो गए। आगे की प्रशासनिक कार्रवाई के विषय में भी उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दोपहर तक पुलिसबल तैनात रहा और रहवासियों को कार्रवाई वाली जगह से हटाता रहा।