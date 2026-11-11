सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: इंदौर पहुंची टीमें, होलकर स्टेडियम और डेली कॉलेज में फ्री देखें लाइव मैच

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इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा दिल्ली की टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं, बिहार की टीम से युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इंदौर में इस प्रतियोगिता के कुल 21 मुकाबले खेले जाने हैं।प्रतियोगिता के अधिकतर मैच होलकर स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि कुछ मुकाबलों की मेजबानी डेली कॉलेज मैदान करेगा। होलकर स्टेडियम के सभी मैच दिन-रात के प्रारूप में आयोजित होंगे, वहीं डेली कॉलेज में मैच दिन के समय खेले जाएंगे।शहर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए राहत की बात यह है कि इन सभी मुकाबलों को स्टेडियम में जाकर देखने के लिए कोई टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। सभी मैचों में दर्शकों के लिए प्रवेश पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सुधीर असनानी के अनुसार, होलकर स्टेडियम में आयोजन से जुड़ी सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।इंदौर के दो मैदानों पर दिल्ली, बिहार, सौराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, रेलवे, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर की टीमें आपस में मुकाबला करेंगी। टूर्नामेंट के दौरान दिल्ली और बिहार, दिल्ली और पंजाब, दिल्ली और हरियाणा, सौराष्ट्र और बिहार, रेलवे और तमिलनाडु तथा जम्मू-कश्मीर और दिल्ली के बीच कड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे।होलकर स्टेडियम में पिछला अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच 11 अक्टूबर 2026 को भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया था। उस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों का सामना करते हुए 69 रन ठोके थे, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। भारत ने वह मैच 14 रन से अपने नाम किया था। होलकर स्टेडियम की सपाट पिच और छोटी बाउंड्री को देखते हुए इस टूर्नामेंट में भी दर्शकों को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकते हैं।पंजाब और हरियाणा - डेली कालेज - 9सौराष्ट्र और बिहार - होलकर - 11रेलवे और तमिलनाडु - डेली कालेज - 1.30जम्मू कश्मीर और दिल्ली - होलकर - 4.30