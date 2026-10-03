इंदौर: डबल डेकर ब्रिज की दूसरी भुजा भी तैयार, 70 हजार से ज्यादा वाहनो को मिलेगा फायदा

प्रदेश के पहले डबल डेकर ब्रिज की दूसरी भुजा बनकर तैयार हो चुकी है। इसे अगले सप्ताह शुरू किया जाएगा। इस ब्रिज पर डामरीकरण का काम हो चुका है और बिजली भी शुरू हो गई है। रंग-रोगन और सफाई का काम चल रहा है। दोनों भुजाएं शुरू होने के बाद 70 हजार से ज्यादा वाहनों की राह आसान होगी, जबकि सिंहस्थ के समय इस ब्रिज से सबसे ज्यादा सुविधा मिलेगी।

उज्जैन जाने वाला ट्रैफिक इस मार्ग से होकर गुजरेगा। अगले सप्ताह जो भुजा ट्रैफिक के लिए खोली जा रही है, वह तीन लेन की है, जबकि दूसरी तीन लेन की भुजा दो माह पहले ट्रैफिक के लिए खोली जा चुकी है। तब उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया था। इस ब्रिज के निर्माण पर इंदौर विकास प्राधिकरण ने 300 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

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इस ब्रिज के नीचे से सुपर कॉरिडोर की दिशा में एक ब्रिज बना है और दोनों ब्रिजों के बीच मेट्रो का ट्रैक गुजर रहा है। ब्रिज की नई भुजा का लोड टेस्ट हो चुका है और मेट्रो ट्रेन कॉरपोरेशन से ट्रैफिक संचालन की अनुमति ली जाएगी।

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जमीन से 70 फीट ऊंचाई

इंदौर-उज्जैन रोड पर बना ब्रिज मेट्रो ट्रैक से ऊपर बनाया गया है। इस कारण इस ब्रिज की ऊंचाई शहर के दूसरे ब्रिजों की तुलना में सबसे अधिक है। इस ब्रिज की अधिकतम ऊंचाई जमीन से 70 फीट ऊपर है। सही ढलान रखने के लिए ब्रिज की लंबाई भी एक किलोमीटर रखी गई है।

ब्रिज का अंतिम छोर अरविंदो अस्पताल के गेट पर है। वहां से इंदौर-उज्जैन छह लेन की सड़क बन चुकी है। ब्रिज के नीचे भी सर्विस रोड बनकर तैयार हो गई है। इस ब्रिज के निर्माण में साढ़े तीन साल का समय लगा।