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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: Second arm of the double-decker bridge also ready; over 70,000 vehicles to benefit.

इंदौर: डबल डेकर ब्रिज की दूसरी भुजा भी तैयार, 70 हजार से ज्यादा वाहनो को मिलेगा फायदा

Sat, 03 Oct 2026 08:30 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Sat, 03 Oct 2026 08:30 PM IST
सार

सिंहस्थ से पहले इंदौर-उज्जैन रोड पर यातायात को बड़ी राहत मिलने जा रही है। डबल डेकर ब्रिज की दूसरी तीन लेन की भुजा अगले सप्ताह ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। दोनों भुजाएं शुरू होने के बाद इस मार्ग से गुजरने वाले 70 हजार से अधिक वाहनों की राह आसान होगी।

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Indore: Second arm of the double-decker bridge also ready; over 70,000 vehicles to benefit.
बल डेकर ब्रिज की दूसरी भुजा भी तैयार - फोटो : amarujala

विस्तार
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प्रदेश के पहले डबल डेकर ब्रिज की दूसरी भुजा बनकर तैयार हो चुकी है। इसे अगले सप्ताह शुरू किया जाएगा। इस ब्रिज पर डामरीकरण का काम हो चुका है और बिजली भी शुरू हो गई है। रंग-रोगन और सफाई का काम चल रहा है। दोनों भुजाएं शुरू होने के बाद 70 हजार से ज्यादा वाहनों की राह आसान होगी, जबकि सिंहस्थ के समय इस ब्रिज से सबसे ज्यादा सुविधा मिलेगी।

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उज्जैन जाने वाला ट्रैफिक इस मार्ग से होकर गुजरेगा। अगले सप्ताह जो भुजा ट्रैफिक के लिए खोली जा रही है, वह तीन लेन की है, जबकि दूसरी तीन लेन की भुजा दो माह पहले ट्रैफिक के लिए खोली जा चुकी है। तब उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया था। इस ब्रिज के निर्माण पर इंदौर विकास प्राधिकरण ने 300 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

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इस ब्रिज के नीचे से सुपर कॉरिडोर की दिशा में एक ब्रिज बना है और दोनों ब्रिजों के बीच मेट्रो का ट्रैक गुजर रहा है। ब्रिज की नई भुजा का लोड टेस्ट हो चुका है और मेट्रो ट्रेन कॉरपोरेशन से ट्रैफिक संचालन की अनुमति ली जाएगी।

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जमीन से 70 फीट ऊंचाई

इंदौर-उज्जैन रोड पर बना ब्रिज मेट्रो ट्रैक से ऊपर बनाया गया है। इस कारण इस ब्रिज की ऊंचाई शहर के दूसरे ब्रिजों की तुलना में सबसे अधिक है। इस ब्रिज की अधिकतम ऊंचाई जमीन से 70 फीट ऊपर है। सही ढलान रखने के लिए ब्रिज की लंबाई भी एक किलोमीटर रखी गई है।



 

ब्रिज का अंतिम छोर अरविंदो अस्पताल के गेट पर है। वहां से इंदौर-उज्जैन छह लेन की सड़क बन चुकी है। ब्रिज के नीचे भी सर्विस रोड बनकर तैयार हो गई है। इस ब्रिज के निर्माण में साढ़े तीन साल का समय लगा।

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