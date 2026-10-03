इंदौर: एयरपोर्ट पर स्मोकिंग जोन हुआ बंद, भड़के यात्री

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विमानतल के टर्मिनल भवन की पहली मंजिल पर स्थित सिक्योरिटी होल्ड एरिया में कुछ वर्षों पूर्व यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष स्मोकिंग जोन स्थापित किया गया था। इस प्रकार की व्यवस्था देश और दुनिया के लगभग सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर उपलब्ध कराई जाती है। इसका संचालन एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से निजी एजेंसियों को सौंपा जाता है। संबंधित एजेंसी यहां यात्रियों के लिए सिगरेट की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, साथ ही अपने साथ सिगरेट लाने वाले यात्रियों के लिए सिगरेट जलाने और पीने की व्यवस्था उपलब्ध कराती है। एक बंद कमरे के रूप में बना यह स्मोकिंग जोन सिगरेट पीने वाले यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ गैर-धूम्रपान करने वाले यात्रियों को धुएं से दूर रखने में भी मददगार साबित होता है। दो दिन पहले ठेकेदार कंपनी की समयावधि समाप्त होने के बाद संचालन बंद कर दिया गया, जिसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने इस कक्ष पर ताला लगा दिया।स्मोकिंग जोन पर ताला लटकने से यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा कारणों से सिक्योरिटी जांच के दौरान माचिस और लाइटर बाहर ही जमा करा लिए जाते हैं, जिससे यात्री अपने पास मौजूद सिगरेट भी नहीं पी पा रहे हैं। सिगरेट न मिलने और जलाने की सुविधा बंद होने से यात्री बेहद नाराज हैं और परिसर में लगातार अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं।इंदौर एयरपोर्ट के अधिकारी रामस्वरूप यादव के अनुसार, पुरानी कंपनी की समय सीमा खत्म होने से पहले ही नए सिरे से टेंडर आमंत्रित किए गए थे। हालांकि, टेंडर प्रक्रिया में शामिल सभी कंपनियों के अयोग्य पाए जाने के कारण ठेका अंतिम रूप से आवंटित नहीं किया जा सका और मजबूरी में स्मोकिंग जोन को बंद करना पड़ा। यात्रियों की निरंतर मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब फैसला लिया गया है कि जब तक नया टेंडर स्वीकृत नहीं हो जाता, तब तक एयरपोर्ट प्रशासन स्वयं इस स्मोकिंग जोन का संचालन करेगा। सोमवार से लागू होने वाली इस व्यवस्था के तहत यात्री अपने साथ लाई गई सिगरेट वहां पी सकेंगे।