इंदौर: इंदौर के रामबाग दशपिंड स्थल पर अब भोजन भी बना सकेंगे लोग, उत्तर क्रिया के लिए रसोई घर तैयार

इंदौर के रामबाग में मृत्यु पश्चात उत्तर क्रिया में शामिल होने वाले समाजजनों को अब रसोईघर की सुविधा भी मिलेगी। परिसर में एक हॉल का निर्माण किया गया है, जिसमें रसोईघर की व्यवस्था भी रहेगी। कई परिवारों को उत्तर क्रिया के लिए हॉल की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें शहर के मध्य क्षेत्र में यह सुविधा नहीं मिलती है। दशपिंड स्थल पर इंदौर के ज्यादातर महाराष्ट्रीयन समाज के परिवार दसवां करते हैं। मृत आत्मा की शांति के लिए पूजा के बाद कौवे को नैवेद्य बताने के लिए मुक्तिधाम जाते हैं।

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