इंदौर: ड्राई डे पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, कई जगह से अवैध शराब बरामद

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यह पूरी कार्रवाई कलेक्टर इंदौर शिवम वर्मा के निर्देशों और सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के निर्देशन में संपन्न की गई। इस अभियान का नेतृत्व आबकारी कंट्रोलर कमलेश सोलंकी, डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी देवेश चतुर्वेदी ने संभाला। टीम का गठन कर संदिग्ध ठिकानों पर योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी गई।प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी उपनिरीक्षक आशीष जैन तथा त्रिअंबिका शर्मा के नेतृत्व वाली टीम ने ग्राम बड़ोदिया करा, थाना खुड़ेल स्थित दो अलग-अलग स्थानों पर अचानक छापा मारा। पहली कार्रवाई के दौरान आरोपी श्रवण पिता जगन्नाथ कुशवाह के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई, जिसमें 120 पाव देसी मदिरा प्लेन और 28 कैन बोल्ट बियर शामिल हैं।इसी दौरान दूसरी टीम ने बादशाह ढाबे पर आबकारी जांच अभियान चलाया। ढाबे पर की गई इस कार्रवाई के दौरान ढाबा मालिक प्रशांत कुशवाह के कब्जे से 160 पाव देसी मदिरा प्लेन व मसाला तथा 13 बोतल बोल्ट बियर जब्त की गई। दोनों स्थानों से कुल मिलाकर 72.85 लीटर अवैध मदिरा बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 30,155 रुपये आंकी गई है।अवैध मदिरा की जब्ती के बाद आबकारी विभाग ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कड़ा संज्ञान लिया है। पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) और 36 (a) के तहत अलग-अलग मामले पंजीकृत किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ इस प्रकार की सख्त कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी।