इंदौर क्राइम: नकली क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर बुजुर्ग से ठगी, सोने की अंगूठी लेकर फरार हुए बदमाश

इंदौर में ठगी का एक और मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर एक बुजुर्ग को अपने झांसे में लिया और उनकी सोने की अंगूठी लेकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है।

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