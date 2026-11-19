मौत को मात: सीएम के कार्यक्रम से लौट रहे 6 जवान बचे, हाईवा से टकराई पुलिस की कार, उड़े परखच्चे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Thu, 19 Nov 2026 11:07 AM IST
सार
चंदन नगर क्षेत्र में गुरुवार सुबह 15वीं बटालियन के 6 जवानों की इनोवा कार रेत से भरे हाईवा डंपर से टकरा गई। वीआईपी ड्यूटी कर नीमच से लौटते समय यह हादसा हुआ। समय पर एयरबैग खुलने से सभी जवान सुरक्षित बच गए और उन्हें हल्की चोटें आई हैं।
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विस्तार
इंदौर के चंदन नगर इलाके में गुरुवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पुलिसकर्मियों की तेज रफ्तार इनोवा कार रेत से भरे एक हाईवा डंपर में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, गनीमत यह रही कि दुर्घटना के समय कार के एयरबैग सही वक्त पर खुल गए, जिससे वाहन में सवार 15वीं बटालियन के 6 जवानों की जान बाल-बाल बच गई। इस हादसे में कार सवार सभी 6 जवान घायल हुए हैं, लेकिन किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है।
अचानक सामने आए वाहन को बचाने में हुआ हादसा
चंदन नगर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना गुरुवार सुबह राजकुमार नगर बांक क्षेत्र के पास हुई। पुलिसकर्मियों की इनोवा कार (MP09 TA 8278) अपनी गति से जा रही थी कि तभी उसके सामने अचानक एक अन्य वाहन आ गया। सामने आए वाहन को बचाने के प्रयास में चालक ने कार को दूसरी तरफ मोड़ा, लेकिन तेज रफ्तार होने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और आगे चल रहे रेत से भरे हाईवा डंपर के पिछले हिस्से में जा घुसा।
पीसीआर वैन की मदद से पहुंचाया अस्पताल
दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और पीसीआर वैन तुरंत मौके पर पहुंची। पीसीआर वैन की सहायता से सभी 6 घायल जवानों को तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार मिलने के बाद सभी जवान आगे के बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल के लिए रवाना हो गए। डॉक्टरों के अनुसार सभी जवानों की स्थिति सामान्य है और किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है।
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मुख्यमंत्री की वीआईपी ड्यूटी से लौट रहे थे जवान
बताया जा रहा है कि ये सभी पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री के निर्धारित कार्यक्रम में वीआईपी ड्यूटी करने के लिए बस से नीमच गए थे। नीमच में अपनी ड्यूटी सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद वे इनोवा कार में सवार होकर वापस इंदौर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। फिलहाल चंदन नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है।
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अचानक सामने आए वाहन को बचाने में हुआ हादसा
चंदन नगर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना गुरुवार सुबह राजकुमार नगर बांक क्षेत्र के पास हुई। पुलिसकर्मियों की इनोवा कार (MP09 TA 8278) अपनी गति से जा रही थी कि तभी उसके सामने अचानक एक अन्य वाहन आ गया। सामने आए वाहन को बचाने के प्रयास में चालक ने कार को दूसरी तरफ मोड़ा, लेकिन तेज रफ्तार होने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और आगे चल रहे रेत से भरे हाईवा डंपर के पिछले हिस्से में जा घुसा।
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पीसीआर वैन की मदद से पहुंचाया अस्पताल
दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और पीसीआर वैन तुरंत मौके पर पहुंची। पीसीआर वैन की सहायता से सभी 6 घायल जवानों को तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार मिलने के बाद सभी जवान आगे के बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल के लिए रवाना हो गए। डॉक्टरों के अनुसार सभी जवानों की स्थिति सामान्य है और किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है।
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मुख्यमंत्री की वीआईपी ड्यूटी से लौट रहे थे जवान
बताया जा रहा है कि ये सभी पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री के निर्धारित कार्यक्रम में वीआईपी ड्यूटी करने के लिए बस से नीमच गए थे। नीमच में अपनी ड्यूटी सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद वे इनोवा कार में सवार होकर वापस इंदौर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। फिलहाल चंदन नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है।