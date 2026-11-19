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चंदन नगर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना गुरुवार सुबह राजकुमार नगर बांक क्षेत्र के पास हुई। पुलिसकर्मियों की इनोवा कार (MP09 TA 8278) अपनी गति से जा रही थी कि तभी उसके सामने अचानक एक अन्य वाहन आ गया। सामने आए वाहन को बचाने के प्रयास में चालक ने कार को दूसरी तरफ मोड़ा, लेकिन तेज रफ्तार होने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और आगे चल रहे रेत से भरे हाईवा डंपर के पिछले हिस्से में जा घुसा।दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और पीसीआर वैन तुरंत मौके पर पहुंची। पीसीआर वैन की सहायता से सभी 6 घायल जवानों को तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार मिलने के बाद सभी जवान आगे के बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल के लिए रवाना हो गए। डॉक्टरों के अनुसार सभी जवानों की स्थिति सामान्य है और किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है।बताया जा रहा है कि ये सभी पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री के निर्धारित कार्यक्रम में वीआईपी ड्यूटी करने के लिए बस से नीमच गए थे। नीमच में अपनी ड्यूटी सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद वे इनोवा कार में सवार होकर वापस इंदौर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। फिलहाल चंदन नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है।