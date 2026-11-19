इंदौर में मौसम का मिजाज फिलहाल सर्द नहीं हुआ है। दिन और रात के तापमान में अंतर के कारण शहरवासियों को सुबह और रात में हल्की ठंडक, जबकि दिन में गर्मी का अहसास हो रहा है। दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को पंखे और कूलर की जरूरत महसूस हो रही है। वहीं, रात के समय भी पंखे चलाने पड़ रहे हैं। कड़ाके की ठंड नहीं पड़ने के कारण मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है।

बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम था। तापमान में इस अंतर के कारण दिन और रात के मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है।

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गुरुवार सुबह आसमान साफ रहा और तेज धूप खिली। सुबह 8:30 बजे तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह के समय हल्की ठंडक महसूस हुई, लेकिन धूप तेज होने के साथ ही गर्मी बढ़ने लगी। दिन में लोगों को अब भी पंखे और कूलर की जरूरत महसूस हो रही है। मौसम साफ रहने के कारण दृश्यता भी अच्छी बनी हुई है। इस दौरान न्यूनतम दृश्यता चार किलोमीटर दर्ज की गई।

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मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में मौसम में ठंडक बढ़ने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड का असर बढ़ सकता है। वहीं, प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई गई है।