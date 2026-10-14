फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: Officer removed over Bhagirathpura incident appointed Collector; Congress raises objection.

इंदौर:भागीरथपुरा कांड में हटाए गए अफसर को बनाया कलेक्टर, कांग्रेस ने जताई आपत्ति

Wed, 14 Oct 2026 10:12 AM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Wed, 14 Oct 2026 10:12 AM IST
सार

भागीरथपुरा दूषित पेयजल कांड के बाद जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद दोषियों पर कार्रवाई का इंतजार कर रहे लोगों को राज्य सरकार के तबादला आदेश से झटका लगा है।  तत्कालीन अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को रायसेन कलेक्टर बनाए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं।

विज्ञापन
Indore: Officer removed over Bhagirathpura incident appointed Collector; Congress raises objection.
रोहित की नियुक्ति पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। - फोटो : amarujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

प्रदेश सरकार द्वारा मंगलवार को किए गए तबादलों में इंदौर नगर निगम में अपर आयुक्त रहे रोहित सिसोनिया को रायसेन कलेक्टर बनाया गया है। उनकी पदस्थापना पर इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने आपत्ति ली है। उनका कहना है कि जिस अफसर को हादसे के लिए जिम्मेदार माना गया है और जांच आयोग की रिपोर्ट में जिसका नाम शामिल है, उसे सरकार ने कलेक्टर बना दिया है। ऐसा कर सरकार ने भागीरथपुरावासियों के साथ मजाक किया है।

विज्ञापन

 

हाईकोर्ट द्वारा गठित जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद दूषित पेयजल से मृत लोगों के परिजन दोषियों पर सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार ने सिसोनिया को कलेक्टर बना दिया। चौकसे ने कहा कि भागीरथपुरा कांड के बाद सरकार ने तत्कालीन अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को निलंबित करने की बात कही थी, लेकिन निलंबन आदेश जारी नहीं हुए। उन्हें इंदौर से हटा दिया गया था। भागीरथपुरा में बदले जाने वाले पाइपों की फाइलों में देरी के लिए सिसोनिया जिम्मेदार थे।

विज्ञापन

 

सरकार को जनता के बजाय अभी भी अफसरों की चिंता है। भागीरथपुरा के लोग जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने सिसोनिया को कलेक्टर बनाकर इन नागरिकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। राज्य सरकार के इस फैसले से भागीरथपुरा क्षेत्र के नागरिक अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि जांच आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सिसोनिया के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए था।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

कांग्रेस ने इंदौर के आईडीए सीईओ परीक्षित झाड़े को कलेक्टर बनाए जाने पर भी सरकार को घेरा है। चौकसे ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए झाड़े ने सरकार के इशारे पर आईडीए मैदान का किराया 14 लाख रुपये वसूला। झाड़े ने कांग्रेस के कार्यक्रम में परेशानी खड़ी करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उसका इनाम सरकार ने उन्हें दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed