इंदौर: वार्ड 58 और 60 में चुनाव तारीखों का ऐलान, दोनों जगह कांग्रेस नेताओं की गई थी पार्षदी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आयोग की अधिसूचना के अनुसार प्रत्याशी 15 सितंबर 2026 तक अपने नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच 16 सितंबर 2026 को की जाएगी। इसके बाद प्रत्याशी 18 सितंबर 2026 तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। सभी प्रक्रियाओं के बाद 29 सितंबर 2026 को दोनों वार्डों में मतदान कराया जाएगा। वोटों की गिनती 3 अक्टूबर 2026 को होगी, जिसके बाद परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी।यह दोनों वार्ड पूर्व में कांग्रेस पार्षदों के पास थे। वार्ड 58 से निर्वाचित कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर विवादित मामले में वित्तीय सहायता देने के गंभीर आरोप लगे थे। संभागायुक्त द्वारा इस संबंध में दर्ज शिकायत की सुनवाई के बाद उनकी सदस्यता शून्य घोषित कर दी गई थी और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया था।दूसरी तरफ वार्ड 60 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतीं सुनेहरा अंसारी का निर्वाचन अदालती आदेश से निरस्त हुआ है। द्वितीय जिला न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके नामांकन और निर्वाचन को रद्द घोषित कर दिया था। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि प्रत्याशी ने नामांकन के समय जमा किए गए हलफनामे में अपनी संपत्ति, वित्तीय देनदारियों तथा अन्य आवश्यक जानकारियों के संबंध में अधूरी और असत्य जानकारी प्रस्तुत की थी।