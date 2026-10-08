इंदौर: भाजपा के वरिष्ठ नेता बोले- सरकार ही बिकवा रही नशा, तस्करों के हौसले बुलंद

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मुलाकात के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सीधे तौर पर सवाल उठाए। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने अपनी ही सरकार की नीतियों और व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक ढिलाई के कारण नशा बेचने वाले असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और वे बिना किसी डर के खुलकर इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहे हैं।सत्तन ने किसी का नाम लिए बिना यह आरोप भी लगाया कि नशे के इस अवैध कारोबार को कुछ प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी पहले ही पुलिस के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला दी गई है। इसके साथ ही शिकायत लेकर पहुंचे रहवासियों ने भी मल्हारगंज और सदर बाजार थाना क्षेत्रों में लंबे समय से संचालित हो रहे अवैध नशे के कारोबार पर गहरा असंतोष व्यक्त किया।पत्रकारों से चर्चा करते हुए सत्तन ने दोहराया कि पूरे शहर में अवैध नशे की बिक्री हो रही है और प्रशासनिक तंत्र को इस स्थिति की भली-भांति जानकारी है। जब उनसे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ एक कथित अवैध शराब कारोबारी के वायरल वीडियो के संबंध में प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर पुन: जोर दिया कि शहर में अवैध मादक पदार्थों का विक्रय निर्बाध रूप से जारी है।शिकायत मिलने के पश्चात पुलिस उपायुक्त नरेंद्र रावत ने क्षेत्रवासियों को सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त के स्पष्ट निर्देशों के तहत अवैध नशे के विरुद्ध शून्य सहनशीलता (जीरो टॉलरेंस) की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस अवैध कारोबार में संलिप्त या इसे संरक्षण प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। इसके साथ ही उन्होंने कंदीलपुरा, मल्हारगंज एवं आसपास के संवेदनशील इलाकों में तत्काल चेकिंग अभियान बढ़ाने तथा अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों पर कठोर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए।