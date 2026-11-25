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पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस जावेद खान ने आरोप लगाया कि महाविद्यालय में पहले से विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कार्यरत लोगों को जनभागीदारी के नाम पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित कर्मचारियों को पहले 18,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 33,000 रुपए कर दिया गया है। जावेद खान ने सवाल उठाया कि जब उच्च शिक्षा विभाग और यूजीसी के नियमों में मानसेवी शिक्षकों की नियुक्ति की कोई स्पष्ट व्यवस्था मौजूद नहीं है, तो आखिर किस नियम के आधार पर कॉलेज प्रबंधन ने ये नियुक्तियां कीं।जावेद खान ने कहा कि महाविद्यालय को प्राप्त होने वाली जनभागीदारी की अधिकांश राशि विद्यार्थियों द्वारा जमा की जाने वाली फीस से आती है। ऐसे में स्थापित नियमों को दरकिनार कर नियुक्तियां करना एक गंभीर आर्थिक अनियमितता है। आरोप लगाया गया कि इस प्रक्रिया के माध्यम से चहेते लोगों को लाभ पहुंचाया और उपकृत किया जा रहा है।प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि उच्च शिक्षा विभाग कॉलेज प्रबंधन से इन नियुक्तियों की पूरी प्रक्रिया तथा उन पर लागू नियमों के संबंध में लिखित जवाब तलब करे। यदि जांच में नियुक्तियां नियमों के विपरीत पाई जाती हैं, तो उन्हें बिना देर किए निरस्त किया जाए। साथ ही प्राचार्य अनामिका जैन और प्रशासनिक अधिकारी नागेश डगाउकर की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग भी की गई है। कांग्रेस नेताओं ने विभाग को 3 दिन का समय दिया है और स्पष्ट किया है कि यदि इस तय अवधि में संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।