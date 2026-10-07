इंदौर: घर में अकेली छात्रा की संदिग्ध मौत, सीने पर चोट के निशान से फैली सनसनी

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एमआईजी थाना प्रभारी सी.बी. सिंह ने बताया कि मृतका की पहचान 19 वर्षीय वैष्णवी सेन, पिता स्वर्गीय रमेश सेन, निवासी जगजीवन राम नगर के रूप में हुई है। वह अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे वैष्णवी कमरे में अचेत अवस्था में पाई गई। बड़ी बहन कृष्णा ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वह मकान के ऊपरी कमरे का दरवाजा खोलने गई थी, लेकिन जब वह नीचे आई तो वैष्णवी फर्श पर गिरी हुई थी। इसके बाद कृष्णा अपने एक दोस्त की मदद से वैष्णवी को तुरंत वर्मा अस्पताल लेकर पहुंची, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को एमवाय अस्पताल के शवगृह में भिजवा दिया।घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब शुरुआती पड़ताल की, तो मृतका के सीने और कंधे के समीप हल्के चोट के निशान पाए गए। इन निशानों के चलते मामला संदिग्ध माना जा रहा है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत की असली वजह क्या रही, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। पुलिस हर संभावित दृष्टिकोण से मामले की छानबीन कर रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार वैष्णवी का परिवार मूल रूप से राजस्थान के गंगापुर का निवासी है और पिता का निधन काफी समय पहले हो चुका है। परिवार में मां, बड़ी बहन कृष्णा और छोटा भाई हैं। बड़ी बहन एक निजी कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा है। घटना से कुछ दिन पूर्व ही मां और छोटा भाई अपने पैतृक गांव गए हुए थे। पुलिस के अनुसार, गुरुवार को मां के इंदौर लौटने के बाद उनकी उपस्थिति में ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।