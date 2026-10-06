जनसुनवाईः गंदे पानी की बोलतें लेकर पहुंचे रहवासी, पार्षद और नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों को दी चेतावनी

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पार्षद कुणाल सोलंकी ने बताया कि वार्ड 75 के कुमार भट्टी इलाके में बीते 6 महीने से नर्मदा की पाइपलाइन में दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि इसी समस्या की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वे गंदे पानी की बोतलों को उपहार के रूप में पैक करके जनसुनवाई में लाए हैं। सोलंकी के अनुसार, जनसुनवाई के दौरान अपर आयुक्त ने उनसे मुलाकात की और उपहार स्वीकार किया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सुधार कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन पार्षद का कहना है कि धरातल पर अभी तक कोई वास्तविक काम नजर नहीं आ रहा है।नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने भी दूषित पानी की बोतल दिखाते हुए पालदा क्षेत्र के कुमार भट्टी की बदहाल स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इंदौर शहर को इस तरह से पानी की समस्या के कारण प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में आने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर में फिर से भागीरथपुरा जैसा दूषित जलकांड न दोहराया जाए। उन्होंने अधिकारियों से तुरंत प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की।नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भागीरथपुरा की घटना को बीते अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी केवल बातें कर रहे हैं। हकीकत यह है कि स्थानीय नागरिक आज भी दूषित जल पीने के लिए विवश हैं क्योंकि जल वितरण प्रणाली में कोई ठोस सुधार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है।मामले को लेकर अपर आयुक्त आशीष पाठक ने जानकारी दी कि जिस क्षेत्र की शिकायत प्राप्त हुई है, वहां रात के समय जल आपूर्ति की जाती है। उन्होंने बताया कि सोमवार को ही पाइपलाइन में लीकेज की समस्या को ठीक करने के लिए मेंटेनेंस का काम किया गया था। अपर आयुक्त के अनुसार, मंगलवार शाम को जल आपूर्ति शुरू करने से पहले पानी की सैंपलिंग और टेस्टिंग कराई जाएगी। यदि पानी की गुणवत्ता सही पाई जाती है तो ही सप्लाई शुरू होगी, अन्यथा क्षेत्रवासियों के लिए टैंकरों या अन्य साधनों से वैकल्पिक जल व्यवस्था की जाएगी।