इंदौर: जन्माष्टमी पर इस्कॉन में अच्छी बारिश के लिए होगी प्रार्थना, 19 सितंबर तक आयोजित होंगे धार्मिक कार्यक्रम

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4 सितंबर को जन्माष्टमी के दिन कार्यक्रमों का शुभारंभ प्रातः 4:30 बजे मंगल आरती से होगा। इसके उपरांत सुबह 7:30 बजे गुरु पूजा, सुबह 8:00 बजे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विशेष कथा, सुबह 9:00 बजे दर्शन आरती तथा सुबह 10:00 बजे विशेष अभिषेक संपन्न किया जाएगा। शाम के सत्र में 4:00 बजे से 6:00 बजे तक श्रीमद्भागवत कथा आयोजित होगी। इसके पश्चात शाम 6:00 बजे से रात 9:30 बजे तक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं 9:30 बजे से भजन क्लबिंग का आयोजन होगा। रात्रि 10:30 बजे महाअभिषेक तथा मध्यरात्रि में महाआरती के साथ भगवान श्रीकृष्ण के प्राकट्य उत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा।जन्माष्टमी के साथ-साथ इस्कॉन इंदौर में 23 अगस्त से 19 सितंबर तक विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 23 से 28 अगस्त तक प्रतिदिन शाम 7:30 से 8:30 बजे तक झूलन उत्सव मनाया गया। तत्पश्चात 28 अगस्त को बलराम पूर्णिमा के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त 29 से 31 अगस्त तक शाम 4:30 से 7:00 बजे तक विशेष श्रीकृष्ण कथा का आयोजन किया गया।जन्माष्टमी के अगले दिन 5 सितंबर को इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा एवं प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर सुबह 10:00 बजे से विशेष पूजा एवं कार्यक्रम होंगे तथा दोपहर 2:00 बजे स्नेह भोज प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। रविवार, 6 सितंबर को अपराह्न 12 बजे से विघ्न विनाशक श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह महाराज से विश्व शांति, अच्छी वर्षा तथा शहर के नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। इसके पश्चात 19 सितंबर को श्री राधाष्टमी के पावन अवसर पर सुबह 11:00 बजे भव्य अभिषेक तथा दोपहर 1:30 बजे स्नेह भोज प्रसाद का आयोजन किया जाएगा।