भारत वेस्टइंडीज टी20 आज: ड्रोन से होगी निगरानी, स्टेडियम के आसपास के कई रास्ते बंद

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भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीता है। ऐसे में इंदौर का तीसरा मुकाबला सीरीज में बढ़त हासिल करने के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। दोनों टीमों के खिलाड़ी शनिवार को चार्टर्ड फ्लाइट से इंदौर पहुंच चुके हैं। मैच से पहले दोनों टीमों के शाम करीब 5 बजे तक होलकर स्टेडियम पहुंचने की संभावना है और मुकाबला निर्धारित समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में संजू सैमसन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, मयंक यादव, नमन धीर, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी जैसे बेहतरीन खिलाड़ी शामिल हैं। मैच के दौरान होलकर स्टेडियम में करीब 27,500 दर्शकों के पहुंचने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।होलकर स्टेडियम हमेशा से बड़े स्कोर और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता रहा है। इस मैदान की चौकोर बाउंड्री करीब 56 मीटर और सीधी बाउंड्री लगभग 68 मीटर बताई जाती है। इस प्रकार की छोटी बाउंड्री पर सही टाइमिंग के साथ लगाए गए शॉट आसानी से गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा सकते हैं। टी-20 क्रिकेट के फॉर्मेट में छोटी बाउंड्री का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, जहां कुछ ही अच्छे ओवर पूरे मैच का रुख पलट सकते हैं। इस मुकाबले के लिए पिच को भी टी-20 मैच के अनुकूल ही तैयार किया गया है। स्टेडियम में आने वाले दर्शकों को बड़े शॉट, तेज रन और एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने की पूरी उम्मीद रहेगी।मैच के लिए सुरक्षा व्यवस्था कई स्तरों पर कड़ाई से तैयार की गई है। स्टेडियम परिसर के भीतर 160 सीसीटीवी कैमरे लगातार हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 60 फेस रिकग्निशन कैमरों और 10 से अधिक ड्रोन के इस्तेमाल की विशेष योजना बनाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए करीब 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जबकि 150 यातायात पुलिसकर्मी वाहनों की आवाजाही और डायवर्जन पर पूरी नजर रखेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। स्टेडियम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक दर्शक की गहन जांच, भीड़ का उचित प्रबंधन और खिलाड़ियों की सुरक्षा पुलिस की सबसे प्रमुख जिम्मेदारियां रहेंगी।यातायात पुलिस के दिशा-निर्देशों के अनुसार, दोपहर 2 बजे से मैच समाप्त होने तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। स्टेडियम की ओर जाने वाले कई प्रमुख मार्गों पर केवल पासधारी और आपातकालीन वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। दर्शकों की आवाजाही की सुविधा के लिए सिटी बसें घंटाघर और हाईकोर्ट चौराहे के आसपास यात्रियों को उतारेंगी, जहां से दर्शकों को पैदल ही स्टेडियम तक जाना होगा। हुकुमचंद घंटाघर और पंचम की फेल की तरफ से आने वाले दर्शकों को जंजीरवाला चौराहे की ओर से पैदल प्रवेश मार्ग का उपयोग करना होगा। इसके अलावा लैंटर्न चौराहा की ओर से आने वाले दर्शक भी आसानी से पैदल चलकर स्टेडियम पहुंच सकेंगे। स्टेडियम के आसपास के कई रास्ते पूरी तरह से बंद रहेंगे।स्टेडियम के आसपास वाहनों के लिए पार्किंग की जगह बेहद सीमित है। इसलिए पासधारी वाहनों और टिकट लेकर आने वाले दर्शकों के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। जिन वाहनों के पास पार्किंग पास हैं, उन्हें अपनी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर पास स्पष्ट रूप से लगाना होगा। पास पर वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज होना भी अनिवार्य है, अन्यथा प्रवेश नहीं मिलेगा। टिकटधारी दर्शकों के लिए पंचम की फेल, एसजीएसआईटीएस मैदान और बाल विनय मंदिर स्कूल मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहां जगह उपलब्ध रहने तक पहले आओ, पहले पार्क करो के आधार पर वाहन खड़े किए जा सकेंगे। विजयनगर और मालवा मिल की ओर आने वाले दर्शक पंचम की फेल में वाहन पार्क कर सकते हैं, जबकि राजवाड़ा और मरीमाता की ओर से आने वालों के लिए एसजीएसआईटीएस तथा बाल विनय मंदिर स्कूल मैदान का विकल्प मौजूद है। पलासिया और भंवरकुआं की ओर से आने वाले दर्शक मधुमिलन, रीगल और शास्त्री ब्रिज के आसपास निर्धारित मार्गों से इन पार्किंग स्थलों तक पहुंच सकते हैं। यातायात पुलिस ने सभी दर्शकों से अपील की है कि वे स्टेडियम के पास निजी वाहन लाने के बजाय सिटी बस या अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करें।