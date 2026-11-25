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विशेषज्ञों के अनुसार खानपान में बदलाव और शादी में देरी के चलते हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मामले भी सामने आने लगे हैं। सरकारी अस्पतालों में भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पोषण की कमी या देखरेख सही नहीं मिलने के कारण कई महिलाओं को कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान चिन्हित की गई 28 प्रतिशत महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान किसी न किसी तरह की समस्या सामने आई है, जो उन्हें हाईरिस्क कैटेगरी में शामिल करती है।प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जिले के 42 स्वास्थ्य केंद्रों में 12 विशेष जांच दिवस आयोजित किए गए। इस दौरान 11,958 गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी भी कराई गई। 9 जून को 1 ही दिन में 7,365 महिलाओं की जांच हुई, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक थी। गर्भावस्था के दौरान बढ़ने वाले रक्तचाप के मामलों की स्थिति सामने आई है। इस महीने में 27,314 प्रसव संभावित महिलाओं के आधार पर रक्तचाप बढ़ने के 1,366 मामले अनुमानित किए गए थे, लेकिन इनमें से केवल 1,069 महिलाओं की ही पहचान हो सकी। यानी 297 संभावित मामले जांच में सामने नहीं आ पाए।गर्भावस्था में बढ़ा रक्तचाप मां और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। इससे समय से पहले प्रसव और गंभीर जटिलताओं का खतरा रहता है। ऐसे में केवल जांच कराना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि जोखिम वाली महिलाओं की समय पर पहचान, नियमित निगरानी और उपचार भी जरूरी है। जिन 1,069 महिलाओं में रक्तचाप बढ़ने की समस्या मिली, उनमें से 887 का ही उपचार और प्रबंधन दर्ज किया गया। शेष 182 महिलाओं के प्रबंधन का रिकॉर्ड सामने नहीं आया, विभाग इनकी तलाश कर रहा है।क्षेत्रवार आंकड़ों में मल्हारगंज स्थित अस्पताल की स्थिति सबसे खराब रही। यहां अनुमानित मामलों में केवल 48.84 प्रतिशत की पहचान हुई। अरण्या में 57.47 और संयोगितागंज में 56.91 प्रतिशत मामले ही सामने आए, वहीं सांवेर में 96.94 प्रतिशत मामलों की पहचान हुई। उपचार और प्रबंधन में देपालपुर 90.32 प्रतिशत के साथ सबसे आगे रहा, वहीं हाल ही में खुले नंदानगर अस्पताल में भी लगभग 112 महिलाओं को आईडेंटिफाई किया गया, जिसमें से 102 महिलाओं के स्वास्थ्य पर हर महीने नजर रखी गई।