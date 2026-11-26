इंदौर पहुंचे हरदीप पुरी: छात्रों से संवाद, बोले-देश में गैस सिलिंडर और पेट्रोल की कोई कमी नहीं, विपक्ष पर हमला
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्रों से संविधान और लोकतंत्र पर संवाद किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पेट्रोलियम सप्लाई, गैस उपलब्धता और पेट्रोल की कीमतों पर बात रखी। उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग के मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना की और वैकल्पिक ईंधन का जिक्र किया।
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इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग में छात्रों से संवाद करने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को संविधान के महत्व, संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी दी। छात्रों से चर्चा के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने पेट्रोलियम सप्लाई, गैस की उपलब्धता और विपक्ष की राजनीति को लेकर अपनी बात रखी।
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हरदीप पुरी ने कहा कि देश में ब्लैक मार्केटिंग की स्थिति पैदा हुई थी और इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी केवल पेट्रोलियम तक सीमित नहीं, बल्कि सप्लाई व्यवस्था को संभालना भी है। लोगों ने घरों में गैस सिलिंडर जमा किए, जबकि सरकार अब पाइपलाइन गैस व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में देश में करीब 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे, जिनकी संख्या अब काफी बढ़ चुकी है। इस विस्तार के दौरान कुछ समस्याएं भी सामने आती हैं। पेट्रोल की कीमतों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कीमतें वैश्विक बाजार पर निर्भर करती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारत में भी पड़ता है। उन्होंने राज्यों के बीच पेट्रोल कीमतों के अंतर का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा और गैर-भाजपा शासित राज्यों में लगभग 6 से 8 रुपये तक का अंतर देखने को मिलता है।
विपक्ष पर निशाना साधते हुए पुरी ने कहा कि विपक्ष का काम मुद्दे उठाना है, लेकिन उसे बेहतर सलाहकारों की जरूरत है। उन्होंने एथेनॉल मिश्रण, ई-85 ईंधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल पंपों की व्यवस्था लगातार संचालित हो रही है और ऊर्जा क्षेत्र में नए विकल्पों पर काम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने मध्यप्रदेश के सहयोग और ऊर्जा क्षेत्र में भविष्य की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार वैकल्पिक ईंधन और सप्लाई व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।