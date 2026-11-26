इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग में छात्रों से संवाद करने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को संविधान के महत्व, संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी दी। छात्रों से चर्चा के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने पेट्रोलियम सप्लाई, गैस की उपलब्धता और विपक्ष की राजनीति को लेकर अपनी बात रखी।

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