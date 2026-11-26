इंदौर: फिल्म अभिनेता और मॉडल ने पुलिस पर प्रताड़ित करने के लगाए आरोप, कहा- तीन घंटे लिए बयान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: इंदौर ब्यूरो Updated Thu, 26 Nov 2026 06:40 PM IST
सार
इंदौर में वेब सीरीज की शूटिंग से जुड़े विवाद में अभिनेता कपिल खादीवाला ने पुलिस पर जांच के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले की न्यायिक जांच की मांग की। डीसीपी अमन राठौर ने कहा कि जांच में पुलिसकर्मी दोषी मिले तो कार्रवाई होगी। शिकायत झूठी पाए जाने पर शिकायतकर्ता पर भी कार्रवाई होगी।
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विस्तार
कनाडिया थाना क्षेत्र में वेब सीरीज की शूटिंग रुकवाने और पैसे मांगने के आरोपों से जुड़ा मामला अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। फिल्म अभिनेता एवं मॉडल कपिल खादीवाला ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जांच के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है।
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घंटों थाने में बैठाकर परेशान करने का आरोप
कपिल खादीवाला का आरोप है कि वेब सीरीज की शूटिंग से जुड़े घटनाक्रम के बाद पुलिस ने उन्हें जांच के नाम पर घंटों थाने में बैठाकर परेशान किया। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई और जांच प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उनके साथ किया गया व्यवहार उचित नहीं था। खादीवाला ने मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच ऐसी व्यवस्था या एजेंसी से कराई जानी चाहिए, जिससे निष्पक्षता बनी रहे। इसी वजह से उन्होंने न्यायिक जांच कराने की मांग उठाई है।
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डीसीपी बोले- दोषी पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई
अभिनेता के आरोपों पर डीसीपी अमन राठौर ने कहा कि पूरे मामले की जांच उपयुक्त अधिकारियों से कराई जा रही है। जांच में यदि किसी पुलिसकर्मी की गलती या दोष सामने आता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ने यह भी कहा कि यदि जांच में शिकायत झूठी पाई जाती है और पुलिस को गुमराह करने के लिए गलत आरोप लगाए जाने की पुष्टि होती है, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
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घंटों थाने में बैठाकर परेशान करने का आरोप
कपिल खादीवाला का आरोप है कि वेब सीरीज की शूटिंग से जुड़े घटनाक्रम के बाद पुलिस ने उन्हें जांच के नाम पर घंटों थाने में बैठाकर परेशान किया। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई और जांच प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उनके साथ किया गया व्यवहार उचित नहीं था। खादीवाला ने मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच ऐसी व्यवस्था या एजेंसी से कराई जानी चाहिए, जिससे निष्पक्षता बनी रहे। इसी वजह से उन्होंने न्यायिक जांच कराने की मांग उठाई है।
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डीसीपी बोले- दोषी पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई
अभिनेता के आरोपों पर डीसीपी अमन राठौर ने कहा कि पूरे मामले की जांच उपयुक्त अधिकारियों से कराई जा रही है। जांच में यदि किसी पुलिसकर्मी की गलती या दोष सामने आता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ने यह भी कहा कि यदि जांच में शिकायत झूठी पाई जाती है और पुलिस को गुमराह करने के लिए गलत आरोप लगाए जाने की पुष्टि होती है, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।