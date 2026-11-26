विज्ञापन

कनाडिया थाना क्षेत्र में वेब सीरीज की शूटिंग रुकवाने और पैसे मांगने के आरोपों से जुड़ा मामला अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। फिल्म अभिनेता एवं मॉडल कपिल खादीवाला ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जांच के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है।