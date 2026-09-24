इंदौर: 9 दिनों की भूख हड़ताल के बाद झुका प्रशासन, प्रहलाद पांडे ने खत्म किया अनशन, हटेंगे अवैध होर्डिंग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रहलाद पांडे ने बताया कि बुधवार रात नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी उनसे मिलने पहुंचे थे। अधिकारियों ने शहर में अब तक की गई कार्रवाई के फोटो और वीडियो भी साझा किए। इसके साथ ही, मारमाता चौराहा, बाणगंगा चौराहा और महू नाका चौराहे पर लगे अवैध होर्डिंग को जल्द हटाने का औपचारिक आश्वासन दिया और इसके लिए एक निश्चित समय-सीमा भी तय की।प्रहलाद पांडे ने कहा कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं थी, बल्कि शहर में नियमों के विरुद्ध लग रहे बैनर, पोस्टरों और होर्डिंग के खिलाफ थी। प्रशासन से लिखित आश्वासन मिलने और शुभचिंतकों के आग्रह पर हमने अनशन समाप्त किया है।लगातार नौ दिनों तक चले इस अनशन के दौरान प्रहलाद पांडे की सेहत भी काफी बिगड़ गई थी, जिसको लेकर उनके समर्थक और परिवार के लोग चिंतित थे। इस आंदोलन में उनकी पत्नी संगीता पांडे ने भी पूरे नौ दिनों तक उनके साथ डटकर साथ निभाया। संगीता पांडे ने बताया कि इस सत्याग्रह के दौरान उन्हें सोशल मीडिया और प्रत्यक्ष तौर पर कई ऐसे लोगों का भी भरपूर सहयोग मिला, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते तक नहीं थे।