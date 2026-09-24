इंदौर : कम बारिश का असर, इंदौर के तालाब रहे खाली, यशवंत सागर से प्रभावित होगी जलापूर्ति

इंदौर में कम बारिश का असर शहर के तालाबों पर अब नजर आने लगा है। तालाब अभी भी पूरे नहीं भर पाए हैं। शहर के बड़े हिस्से की प्यास बुझाने वाला यशवंत सागर तालाब तीन फीट पानी कम होने के कारण अभी पूरा नहीं भर पाया है। पिछले साल तालाब ओवरफ्लो हो गया था, लेकिन फिलहाल 16 फीट पानी भरा हुआ है। इस तालाब से पांच टंकियों से सप्लाई होती है। हर दिन 30 एमएलडी पानी लिया जाता है। यदि तालाब पूरा नहीं भरा तो अगले साल मार्च के बाद तालाब से 30 एमएलडी से कम पानी मिल पाएगा, क्योंकि तालाब जल्दी खाली हो जाएगा।

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