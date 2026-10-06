इंदौर: कचरा गाड़ी के नीचे आई 10 साल की बच्ची, टाउनशिप में हुआ हादसा

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हादसे की पूरी घटना टाउनशिप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कचरा वाहन के चालक ने वाहन का अगला पहिया बालिका के ऊपर चढ़ा दिया। इस हादसे में बच्ची का पैर पूरी तरह कचरा वाहन के पहिए के नीचे आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से चोटिल हो गई।दुर्घटना के तुरंत बाद परिजन आनन-फानन में घायल बच्ची को इलाज के लिए शहर के बॉम्बे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। परिजनों ने बच्ची की हालत को देखते हुए त्वरित इलाज की व्यवस्था की और घटना की सूचना पुलिस को दी।हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने मामले की लिखित शिकायत मांगलिया चौकी में दर्ज कराई है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर कचरा वाहन के ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।