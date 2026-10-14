लव जिहाद: जोबट की युवती को फ्लाइट से मुंबई ले जा रहा था मुस्लिम युवक, एयरपोर्ट पर पकड़ा

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मिली जानकारी के अनुसार, अलीराजपुर जिले के जोबट थाने में एक युवती के लापता होने के संबंध में सोमवार को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई थी। परिजनों ने हिमानी नाम की युवती के अचानक घर से चले जाने की जानकारी पुलिस को दी थी। छानबीन के दौरान पुलिस को उसके इंदौर हवाई अड्डे के रास्ते मुंबई जाने की पुख्ता आशंका के बारे में सुराग मिला। इसके तुरंत बाद जोबट पुलिस ने इंदौर हवाई अड्डे के टर्मिनल मैनेजर कार्यालय और सुरक्षा बल को सूचना दी कि लापता युवती दो युवकों के साथ मुंबई जाने वाली उड़ान में सवार हो सकती है। सूचना मिलते ही पूरी सुरक्षा टीम पूरी तरह सक्रिय हो गई।पुलिस से प्राप्त जानकारी के आधार पर सुरक्षा बल की टीम ने उड़ान में सवार होने जा रहे तीन यात्रियों को बीच में ही रोक लिया। उस समय तक ये सभी यात्री बोर्डिंग पास लेकर एरोब्रिज तक पहुंच चुके थे। टीम ने उन्हें वापस बाहर निकाला और बाद में हवाई अड्डे पर पहुंची जोबट पुलिस को सौंप दिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस यात्रा के लिए संबंधित टिकट तीन दिन पहले ही बुक कराए गए थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे घटनाक्रम के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है।प्राप्त जानकारियों के मुताबिक, रेहान मकरानी और युवती वर्ष 2021 से पहले एक साथ पढ़ाई करते थे। बताया जा रहा है कि दोनों आपस में शादी करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। इस सिलसिले में दिल्ली के एक वकील के माध्यम से विवाह से जुड़ी कानूनी तैयारियां भी कराई गई थीं। घटना वाले दिन दोपहर के समय युवती घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल गई थी। जब परिजनों को वह घर पर नहीं मिली, तो उन्होंने इसकी शिकायत जोबट थाने में दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और देर रात इंदौर हवाई अड्डे पर दोनों को रोक लिया गया।युवती की सहमति, उसके लापता होने की परिस्थितियों और शादी की तैयारियों से जुड़े सभी बिंदुओं पर पुलिस की आधिकारिक जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल जोबट पुलिस युवक और युवती दोनों को अपने साथ ले गई है। सूत्रों के अनुसार इस पूरी कार्रवाई के संबंध में इंदौर के एरोड्रम थाने को पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी। इस मामले में आगे की विस्तृत जानकारी पुलिस जांच पूरी होने के बाद सामने आने की पूरी संभावना है।