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एमपी: भोपाल में डॉक्टर से मारपीट का असर इंदौर तक, एमवाय अस्पताल में जूनियर-इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल

Wed, 09 Sep 2026 03:59 PM IST
इंदौर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: इंदौर ब्यूरो Updated Wed, 09 Sep 2026 03:59 PM IST
सार

भोपाल में इंटर्न डॉक्टर से मारपीट के विरोध में इंदौर के एमवाय अस्पताल में जूनियर और इंटर्न डॉक्टरों ने हड़ताल कर प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

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Doctors in Indore strike in protest at MY Hospital.
प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भोपाल में इंटर्न डॉक्टर के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में इंदौर के एमवाय अस्पताल में भी जूनियर और इंटर्न डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया। बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने हड़ताल कर अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। डॉक्टरों ने अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

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प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि वे मरीजों के इलाज के दौरान पूरी जिम्मेदारी से अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन कई बार मरीजों के परिजन या अन्य लोग डॉक्टरों के साथ अभद्रता और मारपीट करते हैं। ऐसी घटनाओं से डॉक्टरों में असुरक्षा का माहौल बन रहा है।

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भोपाल में इंटर्न डॉक्टर के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद एमवाय अस्पताल में भी डॉक्टर एकजुट हुए। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए, ताकि डॉक्टर बिना किसी डर के मरीजों का इलाज कर सकें। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध अपनी सुरक्षा को लेकर है और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की स्थिति बनी है। हालांकि मरीजों को परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक सेवाएं सुचारु रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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