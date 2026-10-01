इंदौर: 20 हजार अवैध बाइक चालकों के खिलाफ फूटा गुस्सा, सड़कों पर उतरेगा ऑटो महासंघ

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इंदौर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि शहर में लगभग 20 हजार से अधिक बाइक टैक्सी चालक बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के वाहनों का संचालन कर रहे हैं। इस स्थिति के कारण यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही निजी उपयोग के लिए पंजीकृत घरेलू दोपहिया वाहनों का व्यावसायिक इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि दूसरे राज्यों और शहरों के नंबर वाली मोटरसाइकिलें भी इंदौर में अवैध रूप से सवारी ढोने का काम कर रही हैं।महासंघ के पदाधिकारियों ने ध्यान दिलाया कि बाइक टैक्सी से होने वाली दुर्घटनाओं के समय यात्रियों को किसी भी प्रकार का दुर्घटना बीमा लाभ नहीं मिल पाता है। संबंधित कंपनियों के पास परिवहन विभाग की वैध अनुमति न होने के बावजूद शहर में उनका संचालन जारी है। पूर्व में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा इन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे, परंतु ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। वर्ष 2024 में उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के बाद भी परिवहन विभाग ने केवल औपचारिकता निभाते हुए नाममात्र की कार्रवाई की।वर्ष 2019 से लगातार जारी इस विरोध प्रदर्शन को अब और व्यापक रूप दिया जा रहा है। इस बार ऑटो चालकों के साथ-साथ कार टैक्सी ड्राइवर कल्याण समिति के पदाधिकारी भी मैदान में उतर रहे हैं। इस संयुक्त आंदोलन का नेतृत्व इंदौर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ के संस्थापक और कार टैक्सी कल्याण समिति के अध्यक्ष करेंगे। सभी संगठनों का स्पष्ट कहना है कि यदि प्रशासन ने अवैध बाइक टैक्सी संचालकों और चालकों पर चालानी व दंडात्मक कार्रवाई नहीं की, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।