इंदौर: सरोगेट मां पर कारोबारी से लाखों रुपये ऐंठने का केस दर्ज, दे रही थी ब्लैकमेल करने और फंसाने की धमकी

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पुलिस ने एक विवाहित कारोबारी को ब्लैकमेल करने और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपये वसूलने के आरोप में एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता कृतिका तलरेजा की शिकायत पर पुलिस ने मंगलवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 308(7) और 351(2) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने शिकायत आवेदन की जांच के दौरान कृतिका, उनके पति संतोष और संबंधित महिला के बयान दर्ज किए हैं। बैंक विवरण, फोटो और अन्य संबंधित दस्तावेज की समीक्षा के बाद प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अनुमति लेकर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है।