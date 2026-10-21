एमपी: हरदा में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को नमन, 154 पुलिसकर्मियों के नाम पढ़े गए; परिजनों का किया सम्मान

पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मंगलवार को पुलिस लाइन हरदा में कर्तव्यपथ पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर पुलिसकर्मियों की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कुमार सत्यम और पुलिस अधीक्षक शशांक सहित पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक शशांक ने 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 तक कर्तव्यपालन के दौरान वीरगति प्राप्त करने वाले 154 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नामों का वाचन किया। इनमें मध्यप्रदेश के 9 और अन्य राज्यों के 145 पुलिसकर्मी शामिल हैं। नामों के वाचन के बाद उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

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पुलिस स्मृति परेड दल का नेतृत्व सूबेदार उमेश ठाकुर ने किया। इस दौरान पुलिस डॉग स्क्वॉड ने भी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। कर्तव्यपालन के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को शाल-श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया। इसके बाद पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और गणमान्य नागरिकों ने पुष्प अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया।

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हॉट स्प्रिंग की घटना की याद में मनाया जाता है स्मृति दिवस

पुलिस स्मृति दिवस हर वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सशस्त्र बलों के हमले में देश के 10 पुलिस जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्हीं वीर जवानों की स्मृति में और देश की सुरक्षा एवं नागरिकों की रक्षा के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है।

कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार मिश्रा, एसडीओपी हरदा शालिनी परस्ते, डीएसपी महिला सुरक्षा अरुणा सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी रोशन लाल भारती, सिविल लाइन थाना प्रभारी एसके तिवारी, यातायात प्रभारी वर्षा गौर सहित पुलिस लाइन और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।