गजब है: ग्वालियर की किसिंग कार का नया राज खुला, एक नहीं तीन लड़कियों ने किया था ये काम; लड़के ने क्या बोला?

ग्वालियर की सड़कों पर दौड़ती एक ऐसी कार ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं, जिसे देखकर हर किसी की नजर ठहर गई। सफेद कार की पूरी बॉडी पर लिपस्टिक से हजारों किस के निशान बनाए गए थे। कार का वीडियो वायरल हुआ तो इसे लाखों व्यूज मिले। वहीं, पुलिस ने भी कार का 5 हजार 500 रुपये का चालान काट दिया।

अब इस ‘किसिंग कार’ की कहानी में नया ट्विस्ट सामने आया है। अभी तक चर्चा थी कि आदित्य सिकरवार की एक महिला दोस्त ने कार पर किस करके उसे सजाया था। हालांकि, खुद आदित्य ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कार को एक नहीं, बल्कि तीन फ्रेंड्स ने मिलकर किस के निशानों से सजाया था।

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वही ग्वालियर की ‘किसिंग कार’ है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे। सफेद कार की पूरी बॉडी पर लिपस्टिक से किस के निशान बनाए गए थे। दावा है कि कार पर करीब 3,400 किस के निशान लगाए गए। वीडियो वायरल होने के बाद इसे लाखों लोगों ने देखा और जमकर शेयर किया।

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आदित्य सिकरवार ने सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज हासिल करने के लिए अपनी कार को इस अनोखे अंदाज में सजाया था। कार पर किस के निशान देखकर लोग हैरान हुए और वीडियो तेजी से वायरल हो गया। देखते ही देखते वीडियो ने करीब 55 लाख व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया। हालांकि, इस पूरी कहानी में अब नया खुलासा हुआ है। अभी तक यही माना जा रहा था कि आदित्य की एक महिला दोस्त ने कार को किस करके सजाया था। लेकिन बातचीत में आदित्य ने बताया कि कार को सजाने में एक नहीं, बल्कि तीन फ्रेंड्स शामिल थीं।

यानी वायरल हुई इस ‘किसिंग कार’ के पीछे सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि तीन दोस्तों का आइडिया था। कार को अलग अंदाज में सजाने और सोशल मीडिया पर वायरल कराने के लिए तीनों ने मिलकर उस पर लिपस्टिक के किस के निशान बनाए। आदित्य के मुताबिक, पूरा मामला सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचने और ज्यादा से ज्यादा व्यूज हासिल करने के लिए किया गया था।

वायरल वीडियो ने आदित्य को सोशल मीडिया पर खूब चर्चा दिलाई, लेकिन पुलिस की नजर भी इस कार पर पड़ गई। पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए 5 हजार 500 रुपये का चालान काटा। यानी सोशल मीडिया पर वायरल होने की कोशिश में कार ने खूब व्यूज तो बटोरे, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। अब ‘किसिंग कार’ से जुड़ा यह नया खुलासा सामने आने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में तैयार की गई यह कार ग्वालियर में चर्चा का अनोखा उदाहरण बन गई है।