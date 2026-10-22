गुना: विवाहिता की गला रेतकर निर्मम हत्या, जीजा के मकान में मिला शव, फरार पति की तलाश में जुटी पुलिस

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जानकारी के अनुसार लक्ष्मी सेन के अचानक घर से गायब होने के बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की थी। बाद में कोतवाली थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले की पड़ताल करते हुए पुलिस ने महिला को हिमाचल प्रदेश में तलाश लिया और उसे वापस गुना लेकर आई। उस समय महिला के लापता होने की वजह क्या थी और वह हिमाचल प्रदेश तक कैसे पहुंची, इन सवालों के जवाब अब जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण हो गए हैं।महिला की बरामदगी के कुछ ही दिनों बाद उसकी हत्या की घटना सामने आने से पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने की चुनौती पुलिस के सामने है। जांच अधिकारी यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि महिला की हत्या किन परिस्थितियों में हुई और वारदात के पीछे कौन-सी वजह रही।बुधवार रात महिला की हत्या की सूचना मिलने पर कैंट थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मकान के भीतर शव के आसपास खून फैला हुआ था। महिला के गले पर धारदार हथियार से हमला किए जाने के निशान मिलने की जानकारी सामने आई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी सैफा हाशमी और कैंट थाना प्रभारी अनूप भार्गव भी मौके पर पहुंचे।पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत से जुड़े चिकित्सकीय तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी। पुलिस मकान में महिला की मौजूदगी, घटनास्थल की परिस्थितियों और संबंधित लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक लक्ष्मी सेन की यह दूसरी शादी थी। बताया जा रहा है कि संतान नहीं होने को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद होता था। इसके अलावा अवैध संबंधों से जुड़े पहलू की भी जांच किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि इन कारणों में से किसी को भी फिलहाल हत्या की प्रमाणित वजह नहीं माना जा सकता। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।हत्या के बाद से महिला का पति राकेश सेन फरार बताया जा रहा है। उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। ऐसे में पुलिस उसकी तलाश कर रही है और मामले में उसकी संभावित भूमिका की जांच की जा रही है। हालांकि आधिकारिक जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही उसकी भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।