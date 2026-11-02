देवास थाना प्रभारी मौत मामला: पैतृक गांव बरमंडल में होगा अंतिम संस्कार, पिता-बहन ने की सीबीआई जांच की मांग

अवैध शराब से भरे ट्रक पर कार्रवाई के दौरान खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी की ट्रक से कुचलकर हुई मौत से उनके पैतृक गांव बरमंडल में शोक की लहर है। गांव में सन्नाटा पसरा है। दिवंगत थाना प्रभारी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अंतिम संस्कार की तैयारियों को लेकर विधायक प्रताप ग्रेवाल, कलेक्टर राजीव रंजन मीना, एसपी सचिन शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी गांव पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की।

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