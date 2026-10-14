दतिया: मां बगुलामुखी के दर्शन करने पीतांबरा पीठ पहुंचे मंत्री तुलसी सिलावट, वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया

शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर दतिया स्थित मां पीतांबरा पीठ में श्रद्धा और आस्था का माहौल बना हुआ है। देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु मां बगलामुखी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार रात मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट भी मां पीतांबरा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर मां बगलामुखी का आशीर्वाद लिया और प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मंत्री के मंदिर पहुंचने पर धार्मिक परंपराओं के अनुसार दर्शन और पूजन की प्रक्रिया पूरी की गई। उन्होंने मां बगलामुखी की आरती में सहभागिता की। इसके बाद वे पीठ परिसर में स्थित प्राचीन वनखंडेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। नवरात्रि के दौरान मंदिर में उमड़ रहे श्रद्धालुओं को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंत्री के आगमन को लेकर भी मंदिर परिसर में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए थे।दतिया की पहचान देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल मां पीतांबरा पीठ से भी जुड़ी है। यहां विराजमान मां बगलामुखी को दस महाविद्याओं में आठवीं महाविद्या माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां बगलामुखी की उपासना शत्रुओं पर विजय, वाणी की शक्ति और जीवन की बाधाओं से मुक्ति की कामना के साथ की जाती है। यही वजह है कि इस शक्तिपीठ के प्रति श्रद्धालुओं में विशेष आस्था देखने को मिलती है। मां पीतांबरा पीठ केवल आम श्रद्धालुओं की ही नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रमुख हस्तियों की आस्था का केंद्र भी रही है। विभिन्न अवसरों पर जनप्रतिनिधि यहां पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मां का आशीर्वाद लेते हैं। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट का नवरात्रि के दौरान यहां पहुंचना भी इसी धार्मिक परंपरा से जुड़ा रहा।शारदीय नवरात्रि के चलते मां पीतांबरा पीठ में इन दिनों विशेष धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक दर्शनार्थियों का आना-जाना जारी है। श्रद्धालु मां के दर्शन कर पूजा-अर्चना कर रहे हैं। नवरात्रि के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि दर्शन के लिए आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।दतिया में नवरात्रि का यह पर्व धार्मिक आस्था के साथ स्थानीय गतिविधियों को भी गति दे रहा है। दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के कारण शहर में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। मां बगलामुखी और वनखंडेश्वर महादेव के दर्शन के साथ श्रद्धालु अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में मां पीतांबरा पीठ एक बार फिर नवरात्रि के दौरान प्रदेश और देशभर के भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।