हैरानी: दर्द से तड़पती थी बुजुर्ग महिला, डॉक्टरों ने जांच की तो चौंके; नाक में मिले जिंदा कीड़े

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दमोह जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने एंडोस्कोपिक तकनीक का उपयोग करके एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की नाक से मक्खी के 60 लार्वा निकाले हैं। महिला नाक से लगातार खून बहने और तेज दर्द से पीड़ित थीं। जब वह इलाज के लिए अस्पताल पहुंचीं तो नाक-कान-गला विशेषज्ञ डॉ. विशाल शुक्ला ने उनकी एंडोस्कोपिक जांच की। जांच के दौरान महिला की नाक के भीतर बड़ी संख्या में जीवित लार्वा चलते हुए दिखाई दिए। महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों की टीम ने उन्हें तत्काल ऑपरेशन थिएटर में भर्ती कराया।