फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Chhindwara Bus Accident Sutra Sewa Bus Overturns Near Bypass Over a Dozen Injured

छिंदवाड़ा में बाईपास के पास पलटी सूत्र सेवा की बस: एक दर्जन यात्री घायल; क्रेन से हटाई गई बस

Tue, 06 Oct 2026 09:28 AM IST
छिंदवाड़ा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा Published by: छिंदवाड़ा ब्यूरो Updated Tue, 06 Oct 2026 09:28 AM IST
सार

छिंदवाड़ा में मंगलवार सुबह जबलपुर से आ रही सूत्र सेवा की बस बाईपास के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब एक दर्जन यात्रियों को चोटें आई हैं। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
Chhindwara Bus Accident Sutra Sewa Bus Overturns Near Bypass Over a Dozen Injured
अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी बस - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जबलपुर रूट से छिंदवाड़ा आ रही सूत्र सेवा की बस मंगलवार सुबह छिंदवाड़ा पहुंचने से पहले बाईपास के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में बस में सवार करीब एक दर्जन यात्रियों को चोटें आई हैं। हालांकि, किसी भी यात्री के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है।
विज्ञापन


प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस अचानक अनियंत्रित हुई और सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बस में फंसे और घायल यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे की सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में भर्ती यात्रियों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।
विज्ञापन


क्रेन से बस को सड़क से हटाया
हादसे में सूत्र सेवा की बस क्रमांक MP 04 PA 3660 क्षतिग्रस्त हो गई। बस सड़क पर पलटने के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस की मौजूदगी में क्रेन बुलाकर बस को सड़क से हटाया गया और उसे सीधा कराया गया। इसके बाद यातायात सामान्य हो सका।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  आस्था, कला और हुनर का संगम: सागर में 50 साल से बन रही दुर्गा प्रतिमाएं, देशभर में रहती है डिमांड

अचानक अनियंत्रित होने की प्रारंभिक जानकारी
पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी में बस के अचानक अनियंत्रित होकर पलटने की बात सामने आई है। पुलिस दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed