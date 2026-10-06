छिंदवाड़ा में बाईपास के पास पलटी सूत्र सेवा की बस: एक दर्जन यात्री घायल; क्रेन से हटाई गई बस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा Published by: छिंदवाड़ा ब्यूरो Updated Tue, 06 Oct 2026 09:28 AM IST
सार
छिंदवाड़ा में मंगलवार सुबह जबलपुर से आ रही सूत्र सेवा की बस बाईपास के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब एक दर्जन यात्रियों को चोटें आई हैं। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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विस्तार
जबलपुर रूट से छिंदवाड़ा आ रही सूत्र सेवा की बस मंगलवार सुबह छिंदवाड़ा पहुंचने से पहले बाईपास के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में बस में सवार करीब एक दर्जन यात्रियों को चोटें आई हैं। हालांकि, किसी भी यात्री के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस अचानक अनियंत्रित हुई और सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बस में फंसे और घायल यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे की सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में भर्ती यात्रियों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।
क्रेन से बस को सड़क से हटाया
हादसे में सूत्र सेवा की बस क्रमांक MP 04 PA 3660 क्षतिग्रस्त हो गई। बस सड़क पर पलटने के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस की मौजूदगी में क्रेन बुलाकर बस को सड़क से हटाया गया और उसे सीधा कराया गया। इसके बाद यातायात सामान्य हो सका।
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अचानक अनियंत्रित होने की प्रारंभिक जानकारी
पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी में बस के अचानक अनियंत्रित होकर पलटने की बात सामने आई है। पुलिस दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।
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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस अचानक अनियंत्रित हुई और सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बस में फंसे और घायल यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे की सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में भर्ती यात्रियों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।
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क्रेन से बस को सड़क से हटाया
हादसे में सूत्र सेवा की बस क्रमांक MP 04 PA 3660 क्षतिग्रस्त हो गई। बस सड़क पर पलटने के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस की मौजूदगी में क्रेन बुलाकर बस को सड़क से हटाया गया और उसे सीधा कराया गया। इसके बाद यातायात सामान्य हो सका।
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अचानक अनियंत्रित होने की प्रारंभिक जानकारी
पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी में बस के अचानक अनियंत्रित होकर पलटने की बात सामने आई है। पुलिस दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।