फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Chhatarpur: Youth Goes Missing After Visiting Bageshwar Dham, No Clue for 13 Days, Sister Appeals to SP

बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने आया युवक अचानक लापता: 13 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं, बहन ने एसपी से लगाई गुहार

Fri, 02 Oct 2026 10:06 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Fri, 02 Oct 2026 10:06 AM IST
सार

बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने पहुंचे बुलंदशहर के युवक का 13 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। वह 19 सितंबर को बालाजी दर्शन के लिए गया था, लेकिन लौटकर नहीं आया। परिजनों ने अब एसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है।

विज्ञापन
Chhatarpur: Youth Goes Missing After Visiting Bageshwar Dham, No Clue for 13 Days, Sister Appeals to SP
लापता युवक और उसकी बहन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम में दर्शन करने आया बुलंदशहर का 20 वर्षीय युवक नीरज उर्फ चिंटू बीते 13 दिनों से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता है। पीड़ित परिवार ने धाम परिसर सहित आसपास के सभी इलाकों और नाते-रिश्तेदारों के यहां युवक की तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। अब परेशान बहन ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर भाई की गुमशुदगी दर्ज करने और उसकी जल्द से जल्द खोजबीन कराने की गुहार लगाई है।
विज्ञापन


पिता के साथ अर्जी लगाने आया था युवक
बुलंदशहर निवासी पीड़ित युवक नीरज की तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी। वह अपने स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर पिता कैलाश चंद्र के साथ 18 सितंबर को बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने पहुंचा था। अगले दिन 19 सितंबर को दोपहर लगभग 12:30 बजे नीरज बालाजी के दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में गया था। इसके बाद से वह वापस नहीं लौटा। पीड़ित पिता और अन्य परिजनों ने उसकी लगातार खोजबीन की लेकिन युवक का कहीं कोई पता नहीं चला।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: टीकमगढ़ में सनसनी: शराब दुकान में घुसे हथियारबंद बदमाश, सेल्समैन पर चलाई गोली, एक आरोपी पुलिस गिरफ्त में
विज्ञापन
विज्ञापन


बमीठा थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप
युवक की बहन प्रियंका बेदी ने बताया कि परिजनों ने बागेश्वर धाम, आसपास के इलाकों तथा पूरे छतरपुर जिले में भाई की खोज की। प्रियंका ने स्थानीय बमीठा थाना पहुंचकर कई बार पुलिस को घटना की सूचना दी किंतु पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस की इस बेरुखी से हताश होकर परिजनों ने वरिष्ठ अधिकारियों की शरण ली है। प्रियंका ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन पत्र सौंपकर गुमशुदगी दर्ज करने और पुलिस टीम गठित कर भाई की त्वरित खोज कराने की मांग की है। युवक के इस प्रकार अचानक गायब होने से पूरा परिवार अत्यंत परेशान है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed