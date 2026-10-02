बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने आया युवक अचानक लापता: 13 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं, बहन ने एसपी से लगाई गुहार

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बुलंदशहर निवासी पीड़ित युवक नीरज की तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी। वह अपने स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर पिता कैलाश चंद्र के साथ 18 सितंबर को बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने पहुंचा था। अगले दिन 19 सितंबर को दोपहर लगभग 12:30 बजे नीरज बालाजी के दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में गया था। इसके बाद से वह वापस नहीं लौटा। पीड़ित पिता और अन्य परिजनों ने उसकी लगातार खोजबीन की लेकिन युवक का कहीं कोई पता नहीं चला।युवक की बहन प्रियंका बेदी ने बताया कि परिजनों ने बागेश्वर धाम, आसपास के इलाकों तथा पूरे छतरपुर जिले में भाई की खोज की। प्रियंका ने स्थानीय बमीठा थाना पहुंचकर कई बार पुलिस को घटना की सूचना दी किंतु पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस की इस बेरुखी से हताश होकर परिजनों ने वरिष्ठ अधिकारियों की शरण ली है। प्रियंका ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन पत्र सौंपकर गुमशुदगी दर्ज करने और पुलिस टीम गठित कर भाई की त्वरित खोज कराने की मांग की है। युवक के इस प्रकार अचानक गायब होने से पूरा परिवार अत्यंत परेशान है।