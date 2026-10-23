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मध्य प्रदेश: छतरपुर में थाने से फरार पॉक्सो आरोपी राजस्थान में गिरफ्तार, खेत में मजदूरी करते मिला

Fri, 23 Oct 2026 06:12 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Fri, 23 Oct 2026 06:12 PM IST
सार

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बक्सवाहा थाना परिसर से फरार हुआ पॉक्सो एक्ट का आरोपी भरत लोधी राजस्थान के भरतपुर में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी रायपुर और अहमदाबाद समेत अलग-अलग शहरों में ठिकाने बदलकर रह रहा था। तकनीकी सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे खेत में मजदूरी करते हुए पकड़ा। अब उसे न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।
 

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Chhatarpur POCSO Accused Arrested in Rajasthan Bharatpur
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हुआ पॉक्सो एक्ट का आरोपी आखिरकार राजस्थान में पकड़ लिया गया। बक्सवाहा पुलिस ने 30 वर्षीय भरत लोधी को राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए रायपुर, अहमदाबाद और अन्य शहरों में ठिकाने बदलता रहा। वह कथित तौर पर अलग-अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल भी कर रहा था। तकनीकी सूचना के आधार पर पुलिस पहले ग्वालियर पहुंची और फिर तलाश करते हुए भरतपुर में एक खेत से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जहां वह मजदूरी कर रहा था।
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रक्षाबंधन पर गिरफ्तार हुआ, अगले दिन थाने से फरार
पुलिस के अनुसार, भड़टोर निवासी भरत लोधी पिता राम प्रसाद लोधी को पॉक्सो एक्ट के एक मामले में रक्षाबंधन के दिन गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन पुलिस उसे न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान मौका पाकर वह बक्सवाहा थाना परिसर से फरार हो गया।
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आरोपी के थाने से भागने की घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में एक प्रधान आरक्षक और एक आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की थी।
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रायपुर से अहमदाबाद तक बदलता रहा ठिकाना
थाना परिसर से फरार होने के बाद आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस के मुताबिक, वह छत्तीसगढ़ के रायपुर और गुजरात के अहमदाबाद सहित अलग-अलग शहरों में रहा। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह कथित तौर पर अलग-अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था। लगातार स्थान बदलने के कारण उसकी तलाश में पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़ा।

तकनीकी सूचना से ग्वालियर पहुंची पुलिस
बक्सवाहा पुलिस को तकनीकी सूचना के आधार पर पहले आरोपी के ग्वालियर में होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम वहां पहुंची, लेकिन तलाश के दौरान उसके राजस्थान में होने का पता चला। पुलिस ने फिर भरतपुर क्षेत्र में उसकी तलाश शुरू की। आखिरकार टीम ने एक खेत में मजदूरी कर रहे भरत लोधी को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह थाना परिसर से फरार होने के बाद से उसकी तलाश में जुटी पुलिस को सफलता मिली।


अब न्यायालय में पेश करने की तैयारी
बक्सवाहा थाना प्रभारी प्रशांत सेन ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उसे राजस्थान से गिरफ्तार किया है। थाना परिसर से फरार होने के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। गिरफ्तारी के बाद अब आरोपी को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।

 
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