मध्य प्रदेश: छतरपुर में थाने से फरार पॉक्सो आरोपी राजस्थान में गिरफ्तार, खेत में मजदूरी करते मिला

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पुलिस के अनुसार, भड़टोर निवासी भरत लोधी पिता राम प्रसाद लोधी को पॉक्सो एक्ट के एक मामले में रक्षाबंधन के दिन गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन पुलिस उसे न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान मौका पाकर वह बक्सवाहा थाना परिसर से फरार हो गया।आरोपी के थाने से भागने की घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में एक प्रधान आरक्षक और एक आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की थी।थाना परिसर से फरार होने के बाद आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस के मुताबिक, वह छत्तीसगढ़ के रायपुर और गुजरात के अहमदाबाद सहित अलग-अलग शहरों में रहा। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह कथित तौर पर अलग-अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था। लगातार स्थान बदलने के कारण उसकी तलाश में पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़ा।बक्सवाहा पुलिस को तकनीकी सूचना के आधार पर पहले आरोपी के ग्वालियर में होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम वहां पहुंची, लेकिन तलाश के दौरान उसके राजस्थान में होने का पता चला। पुलिस ने फिर भरतपुर क्षेत्र में उसकी तलाश शुरू की। आखिरकार टीम ने एक खेत में मजदूरी कर रहे भरत लोधी को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह थाना परिसर से फरार होने के बाद से उसकी तलाश में जुटी पुलिस को सफलता मिली।बक्सवाहा थाना प्रभारी प्रशांत सेन ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उसे राजस्थान से गिरफ्तार किया है। थाना परिसर से फरार होने के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। गिरफ्तारी के बाद अब आरोपी को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।