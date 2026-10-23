नई फ्लाइटः इंदौर से थाईलैंड जाने वाले यात्रियों का इंतजार खत्म, 2 दिसंबर से बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान

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नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए फाइनल विंटर शेड्यूल के अनुसार इंदौर और बैंकॉक के बीच इस विमान का संचालन सप्ताह में कुल चार दिन किया जाएगा। इन दिनों में मुख्य रूप से सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार का दिन शामिल किया गया है। इस उड़ान का संचालन आगामी 26 मार्च 2027 तक के लिए पूरी तरह से निर्धारित कर दिया गया है। इस रूट पर यात्रा के लिए बोइंग 737 मैक्स 8 विमान का उपयोग किया जाएगा, जिसमें एक बार में लगभग 176 यात्रियों के एक साथ बैठने की पूरी क्षमता होगी।इस बहुप्रतीक्षित इंदौर-बैंकॉक उड़ान को शुरू करने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने विंटर शेड्यूल में विशेष तौर पर स्लॉट की मांग की थी। शुरुआत में जो प्रस्ताव सामने आया था उसमें इस उड़ान के शुरू होने की संभावित तारीख 1 नवंबर बताई जा रही थी, लेकिन हाल ही में जारी किए गए फाइनल शेड्यूल में अब इसे 2 दिसंबर से हरी झंडी दे दी गई है। हालांकि कंपनी ने अभी तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस फ्लाइट की बुकिंग शुरू नहीं की है, लेकिन यह उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द ही बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ताकि यात्री अपनी यात्रा की योजना समय पर बना सकें।ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष अमोल कटारिया ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल इंदौर से बैंकॉक के लिए कोई सीधी फ्लाइट उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण यात्रियों को मजबूरन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है। इस वजह से यात्रियों की यात्रा में अतिरिक्त समय तो बर्बाद होता ही है और साथ ही उनका कुल खर्च भी काफी बढ़ जाता है। अब सीधी उड़ान शुरू होने से यात्रियों की यह सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके अलावा इंदौर समेत पूरे मध्य प्रदेश से अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। चूंकि दिसंबर का महीना पर्यटन का मुख्य सीजन भी माना जाता है, इसलिए इस समय फ्लाइट शुरू होने से यात्रियों को सबसे ज्यादा सहूलियत होगी।जारी किए गए नए शेड्यूल के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह फ्लाइट सप्ताह के तय चार दिनों में बेंगलुरु से सुबह 8.10 बजे चलकर इंदौर पहुंचेगी और यहां से सुबह 9.40 बजे सीधे बैंकॉक के लिए उड़ान भरेगी। वहीं वापसी की यात्रा के दौरान यह विमान शाम को 6.50 बजे बैंकॉक से वापस इंदौर लौटेगा। इसके बाद यही विमान इंदौर से रात 8.25 बजे बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाएगा। ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन के पदाधिकारियों के अनुसार यात्रियों के आने और जाने का यह समय बेहद शानदार और अनुकूल है। सही वक्त पर यात्री बैंकॉक पहुंचकर अपना आसानी से चेक-इन कर सकेंगे और वापसी के समय भी चेक-आउट करने के बाद थोड़ा घूमने का समय निकालकर शाम को आराम से इंदौर वापस पहुंच जाएंगे।