फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Chhatarpur: High Court Issues ₹5,000 Bailable Warrant Against University Registrar Over Non-Appearance

छतरपुर: समन के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कुलसचिव, 5 हजार का जमानती वारंट जारी

Thu, 29 Oct 2026 10:43 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Thu, 29 Oct 2026 10:43 AM IST
सार

जबलपुर हाईकोर्ट ने महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव के खिलाफ 5 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान समन तामील होने के बावजूद उनके अदालत में उपस्थित नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई।

विज्ञापन
Chhatarpur: High Court Issues ₹5,000 Bailable Warrant Against University Registrar Over Non-Appearance
मप्र हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने न्यायालय के समन के बाद भी उपस्थित न होने पर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव यशवंत सिंह पटेल के खिलाफ पांच हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। अवमानना मामले में उच्च न्यायालय द्वारा की गई इस सख्त कार्रवाई के बाद से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक हलकों में यह पूरा मामला चर्चा का विषय बन गया है।

विज्ञापन


अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया आदेश
न्यायमूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ ने यह आदेश अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। यह मामला शिवम स्वर्णकार एवं अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका क्रमांक CONC No. 6249/2026 से संबंधित है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता सिद्धांत कोचर ने अदालत को अवगत कराया कि कुलसचिव को दस्ती नोटिस तामील कराया जा चुका है। इसके समर्थन में याचिकाकर्ता क्रमांक छह का शपथ पत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इसके बावजूद कुलसचिव अदालत में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता पेश हुआ।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: बाबा बागेश्वर: दतिया पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री, मां पीतांबरा के किए दर्शन; सनातन धर्म को लेकर दिया बड़ा बयान
विज्ञापन
विज्ञापन


16 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश
उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई पर कुलसचिव की उपस्थिति निश्चित रूप से सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से यह जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित की गई है। इस दिन कुलसचिव यशवंत सिंह पटेल को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। अब अगली सुनवाई में कुलसचिव की उपस्थिति और अवमानना याचिका पर होने वाली अगली कानूनी कार्रवाई पर प्रशासनिक हलकों की नजरें टिकी हुई हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed