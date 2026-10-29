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भोपाल में आज के बड़े कार्यक्रम: विधानसभा में विधायकों की ट्रेनिंग, भाजपा रैली के लिए बारकोड रजिस्ट्रेशन शुरू

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Thu, 29 Oct 2026 11:25 AM IST

सार भोपाल में गुरुवार को विधानसभा में विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा दिन है। वहीं, भाजपा की चार नवंबर को भोपाल में प्रस्तावित रैली के लिए बारकोड के जरिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू होगी। प्रदेश में पुलिस महकमे में 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों के बाद कई जिलों में नए पुलिस अधीक्षक भी जिम्मेदारी संभालेंगे।

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