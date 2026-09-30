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बुरहानपुर: नारेबाजी-हंगामे के बीच कांग्रेस ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की, पुतला फूंक जताया विरोध

Wed, 30 Sep 2026 07:03 PM IST
बुरहानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुर Published by: बुरहानपुर ब्यूरो Updated Wed, 30 Sep 2026 07:03 PM IST
सार

बुरहानपुर में SIR और मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। 

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‘Vote Chor Gaddi Chhod’: Congress Holds Rally in Burhanpur, Burns CEC Effigy
SIR के विरोध में बुरहानपुर में कांग्रेस का हल्लाबोल

विस्तार
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मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन बुरहानपुर में भी देखने को मिला। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की और बाद में उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ सहित कई नारे लगाए। कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

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ज्ञापन में कांग्रेस ने मतदाता सूची में हुए बदलावों की व्यापक एवं स्वतंत्र समीक्षा कराने तथा एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग रखी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में किए गए बदलावों को लेकर कई सवाल सामने आए हैं और निर्वाचन प्रक्रिया की स्वतंत्र समीक्षा जरूरी है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू टॉक ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग उठाई। कांग्रेस नेत्री अनीता अमर यादव और गौरी शर्मा ने भी चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा की बात कही।
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ये भी पढ़ें- अनुपपूर: सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में घुसे कार्यकर्ता
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कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष रविंद्र महाजन ने कहा कि SIR को लेकर कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रही है। ज्ञापन पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर भी किए गए।

पुतला दहन से पहले निकाली रैली
पुतला दहन से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इस दौरान ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ समेत विभिन्न नारे लगाए गए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। देश के अन्य हिस्सों में भी कांग्रेस ने हाल के दिनों में SIR और मतदाता सूची को लेकर प्रदर्शन किए हैं, जिनमें CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पुतला दहन और इस्तीफे की मांग शामिल रही है। बुरहानपुर में 28 सितंबर को आम आदमी पार्टी ने भी जय स्तंभ चौराहे पर CEC ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर SIR प्रक्रिया को लेकर विरोध जताया था।

 

 

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