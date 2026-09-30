बुरहानपुर: नारेबाजी-हंगामे के बीच कांग्रेस ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की, पुतला फूंक जताया विरोध

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन बुरहानपुर में भी देखने को मिला। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की और बाद में उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ सहित कई नारे लगाए। कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

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