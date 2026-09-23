फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Burhanpur News ›   Major Excise Crackdown in Burhanpur: 17 Raids, 5 Arrested in Illegal Liquor Case

आबकारी विभाग का एक्शन: महिलाओं की शिकायत पर सीवल-साईंखेड़ा-हैदरपुर में 17 ठिकानों पर दबिश, पांच आरोपी गिरफ्तार

Wed, 23 Sep 2026 08:14 PM IST
बुरहानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुर Published by: बुरहानपुर ब्यूरो Updated Wed, 23 Sep 2026 08:14 PM IST
सार

बुरहानपुर में महिलाओं की शिकायत के बाद आबकारी विभाग ने सीवल, साईंखेड़ा और हैदरपुर क्षेत्र में 17 स्थानों पर दबिश दी। कार्रवाई में अवैध शराब रखने और बेचने के आरोप में पांच लोग गिरफ्तार हुए। टीम ने 15 लीटर कच्ची शराब और 43 पाव देशी शराब जब्त कर पांच प्रकरण दर्ज किए। 

विज्ञापन
Major Excise Crackdown in Burhanpur: 17 Raids, 5 Arrested in Illegal Liquor Case
महिलाओं की शिकायत पर आबकारी का बड़ा एक्शन, 17 ठिकानों पर दबिश, 5 गिरफ्तार।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बुरहानपुर जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। महिलाओं की शिकायत के बाद आबकारी टीम ने सीवल, साईंखेड़ा और हैदरपुर क्षेत्र में 17 अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान अवैध शराब के साथ पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। टीम ने मौके से 15 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की शराब और 43 पाव देशी शराब जब्त की है।

विज्ञापन


17 स्थानों पर एक साथ पहुंची टीम
सहायक जिला आबकारी अधिकारी मुकेश गौर के नेतृत्व में आबकारी विभाग की टीम ने सीवल के इंद्रानगर, बंजारवाड़ी और राठयावाड़ी, साईंखेड़ा के इंद्रानगर, भील मोहल्ला और टांडा क्षेत्र सहित हैदरपुर में कार्रवाई की। गौर ने बताया कि टीम ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर अवैध रूप से शराब रखने और बेचने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान जब्त शराब को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत 5 प्रकरण दर्ज किए गए।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- किरनापुर थाना मामला: महिला से बदसलूकी और अवैध गिरफ्तारी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट, चार पुलिसवालों पर गाज
विज्ञापन
विज्ञापन


महिलाओं की शिकायत के बाद कार्रवाई
बताया गया कि संबंधित क्षेत्रों में अवैध शराब की गतिविधियों को लेकर महिलाओं ने शिकायत की थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आबकारी विभाग ने इन इलाकों में कार्रवाई की। विभाग के मुताबिक अवैध शराब के ठिकानों पर आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

अवैध शराब की सूचना देने की अपील
आबकारी विभाग ने लोगों से अपील की है कि क्षेत्र में कहीं भी अवैध मदिरा का निर्माण, भंडारण या बिक्री होने की जानकारी मिले तो विभाग को सूचना दें। अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और कार्रवाई में आमजन का सहयोग महत्वपूर्ण है। शासन प्रशासन तब जागता है जब कोई बड़ी घटना घटित होती है। जहरीली शराब जिले में अवैध रूप से निर्माण की जाती है, लेकिन आबकारी विभाग की सुस्त कार्रवाई को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed