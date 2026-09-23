आबकारी विभाग का एक्शन: महिलाओं की शिकायत पर सीवल-साईंखेड़ा-हैदरपुर में 17 ठिकानों पर दबिश, पांच आरोपी गिरफ्तार

बुरहानपुर जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। महिलाओं की शिकायत के बाद आबकारी टीम ने सीवल, साईंखेड़ा और हैदरपुर क्षेत्र में 17 अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान अवैध शराब के साथ पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। टीम ने मौके से 15 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की शराब और 43 पाव देशी शराब जब्त की है।

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