“मैं पागल नहीं हूं साहब, मेरा हक दिला दीजिए”: कलेक्टर के सामने जमकर रोई महिला, जेठ पर संपत्ति कब्जाने का आरोप

“क्या सबको मैं पागल दिखाई देती हूं... मैं पागल नहीं हूं साहब।” ये शब्द हैं उस महिला के, जो अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए कलेक्टर के सामने गुहार लगाने पहुंची। महिला ने आरोप लगाया कि उसके जेठ ने उसके पति के नाम पर लोन लेकर उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। दो बच्चों की मां महिला का कहना है कि वह लोन की राशि भी चुकाने को तैयार है, लेकिन उसे उसकी संपत्ति वापस दिलाई जाए। कलेक्टर विवेक कुमार के सामने अपनी पीड़ा बताते हुए महिला भावुक हो गई और सिसक-सिसककर रोने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने सिटी मजिस्ट्रेट तपिश पांडे को दो दिन में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन