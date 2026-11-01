बुरहानपुर: मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर दिखा संस्कृति और उत्साह का संगम, लोकनृत्य पर झूमे सांसद-विधायक

मध्यप्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को परमानंद गोविंदजीवाला ऑडिटोरियम, इंदिरा कॉलोनी में जिला स्तरीय समारोह उत्साह और गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। समारोह में सांसद ज्ञानेश्वर पाटील मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सांसद, विधायक, महापौर और कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान राष्ट्रगीत और मध्यप्रदेश गान का सामूहिक गायन भी किया गया।

सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आए मध्यप्रदेश के 70 वर्ष पूर्ण होना गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश विकसित भारत के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने किसान, गरीब, युवा, महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में संचालित योजनाओं का भी उल्लेख किया।

नेपानगर विधायक मंजू दादू ने स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश विविधता में एकता का प्रतीक है। वहीं, कलेक्टर विवेक कुमार, बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस और महापौर माधुरी अतुल पटेल ने भी समारोह को संबोधित किया।



पढे़ं: अवैध लहसुन कारोबार पर मंडी समिति का बड़ा एक्शन, 13 लाख रुपये से अधिक कीमत का 83 क्विंटल लहसुन जब्त



आदिवासी लोकनृत्य पर झूमे जनप्रतिनिधि

समारोह का प्रमुख आकर्षण आदिवासी लोकसंस्कृति पर आधारित लोकनृत्य रहा। पारंपरिक लोकधुनों पर कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति ने पूरे सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोकनृत्य की धुन पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटील, विधायक मंजू दादू, महापौर माधुरी अतुल पटेल और कलेक्टर विवेक कुमार सहित अन्य अतिथि भी झूमते नजर आए।



विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने बांधा समां

मैक्रोविजन एकेडमी सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों ने शिव तांडव, देशभक्ति और मध्यप्रदेश की संस्कृति पर आधारित आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। विद्यार्थियों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया।

कार्यक्रम के अंत में सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा योजनाओं की जानकारी ली। राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।