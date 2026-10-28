भोपाल में दिवाली पर सख्ती: पटाखा दुकानों का पास रहेंगी फायर टीमें, बिजली लाइन के पास दुकान तो होगी कार्रवाई

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ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पटाखा कारोबारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिजली की लाइन या ट्रांसफॉर्मर के नीचे और उनसे सटाकर दुकानें नहीं लगाई जाएं। दुकानों में रोशनी के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। स्वीकृत क्षमता से अधिक बिजली इस्तेमाल करने और सीधे तार डालकर बिजली लेने पर कार्रवाई हो सकती है। आतिशबाजी के दौरान भी बिजली के खंभों, तारों और ट्रांसफॉर्मर से दूरी बनाए रखना जरूरी है। पटाखों की चिंगारी से बिजली के उपकरणों में आग लगने या अन्य हादसे का खतरा रहता है।पटाखा बिक्री स्थलों पर अग्निशामक यंत्र, पानी और रेत की व्यवस्था रखनी होगी। दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी और आने-जाने के रास्ते खुले रखने पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि आपात स्थिति में दमकल वाहन और बचाव दल आसानी से पहुंच सकें। बिजली कनेक्शन की जांच के साथ स्वीकृत लोड से अधिक खपत पर भी नजर रखी जाएगी।भोपाल के हलालपुरा क्षेत्र में पटाखा दुकान और गोदाम में आग लगने के दौरान लगातार धमाके हुए थे। आग की लपटें करीब 70 फीट तक उठी थीं। आग बुझाने के लिए आसपास की बिजली आपूर्ति भी बंद करनी पड़ी थी। इसके अलावा अप्रैल 2017 में इंदौर के रानीपुरा में पटाखा दुकान में आग से पांच लोगों की मौत हुई थी। जून 2017 में बालाघाट की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 25 लोगों की जान गई थी। अक्टूबर 2022 में मुरैना के बानमोर में पटाखे रखने और बनाने के दौरान हुए विस्फोट में चार लोगों की मौत हुई और छह घायल हुए थे।इन हादसों को देखते हुए त्योहार के दौरान पटाखा बाजारों में सुरक्षा नियमों का पालन और समय रहते जांच को अहम माना जा रहा है।