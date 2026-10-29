भोपाल: नियुक्ति पत्र की मांग पर वर्ग-3 शिक्षक अभ्यर्थियों का चक्काजाम, सड़क पर लेटे, पुलिस से धक्का-मुक्की

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 के मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया। अभ्यर्थियों ने सड़क पर बैठकर थालियां बजाईं और जोरदार नारेबाजी की, जिससे चौराहे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। पुलिस बल ने अभ्यर्थियों को मार्ग से हटाने का प्रयास किया किंतु प्रदर्शनकारी सड़क पर लेट गए और एक-दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं जमे रहे। इस प्रयास के दौरान पुलिसकर्मियों तथा अभ्यर्थियों के मध्य धक्का-मुक्की और खींचातानी भी हुई। पुलिस अधिकारी लगातार मार्ग को सुचारू बनाने के प्रयास में जुटे हैं।

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