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भोपाल: नियुक्ति पत्र की मांग पर वर्ग-3 शिक्षक अभ्यर्थियों का चक्काजाम, सड़क पर लेटे, पुलिस से धक्का-मुक्की

Thu, 29 Oct 2026 02:59 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: प्रिया वर्मा Updated Thu, 29 Oct 2026 02:59 PM IST
सार

 प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 की मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र और पदस्थापना की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर थालियां बजाईं और नारेबाजी की, जिससे यातायात बाधित हुआ।

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Bhopal: Class 3 Teacher Candidates Block Traffic, Bang Plates for Appointment Letters; Scuffle with Police
सड़क पर लेटकर प्रदर्शन करते अभ्यर्थी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 के मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया। अभ्यर्थियों ने सड़क पर बैठकर थालियां बजाईं और जोरदार नारेबाजी की, जिससे चौराहे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। पुलिस बल ने अभ्यर्थियों को मार्ग से हटाने का प्रयास किया किंतु प्रदर्शनकारी सड़क पर लेट गए और एक-दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं जमे रहे। इस प्रयास के दौरान पुलिसकर्मियों तथा अभ्यर्थियों के मध्य धक्का-मुक्की और खींचातानी भी हुई। पुलिस अधिकारी लगातार मार्ग को सुचारू बनाने के प्रयास में जुटे हैं।

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नियुक्ति और पदस्थापना पर अड़े अभ्यर्थी
आंदोलन में सम्मिलित अभ्यर्थियों ने कहा कि नियुक्ति पत्र और जॉइनिंग को लेकर ठोस निर्णय होने तक उनका यह विरोध प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। अभ्यर्थियों ने भर्ती नियमावली के खंड 49 का संदर्भ देते हुए अभिलेखों के सत्यापन के दौरान डीएलएड डिग्री से संबंधित रखी गई शर्त का मामला रेखांकित किया। अभ्यर्थियों की मांग है कि प्रशासन उनके नियुक्ति पत्र शीघ्र जारी करे और उन्हें विद्यालयों में पदस्थापना प्रदान करे।
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पूर्व में भी बाधित किया था यातायात
उल्लेखनीय है कि लगभग 22 दिन पहले भी वर्ग-3 शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर एमपी नगर चौराहे पर चक्काजाम आयोजित किया था, जो लगभग चार घंटे तक चला था। प्रशासनिक अभिलेखों के अनुसार, उस समय उपजिलाधिकारी लाखन सिंह चौधरी और पुलिस अधिकारियों के साथ हुई वार्ता के उपरांत अभ्यर्थियों ने आंदोलन वापस लिया था। अभ्यर्थियों के अनुसार उस दौरान चेतावनी दी गई थी कि यदि शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री स्तर से वार्ता कर समाधान नहीं निकाला गया, तो वे पुनः आंदोलन करेंगे। इसी क्रम में अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं।

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