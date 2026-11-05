स्वामित्व योजना: प्रदेश में 87000 करोड़ की संपत्तियों की मुफ्त होगी रजिस्ट्री, सरकार खुद उठाएगी पंजीयन शुल्क

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मध्य प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि की 87,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की निश्शुल्क रजिस्ट्री करवा रही है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण नागरिकों को किसी भी प्रकार के वित्तीय भार से बचाने के लिए सरकार करीब 9,000 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क खुद वहन करेगी। सरकार इस राशि का भुगतान करने के लिए अगले वर्ष के बजट में आवश्यक प्रावधान करके पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को अपने बजट से राशि उपलब्ध कराएगी।