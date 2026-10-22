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प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार अगले दो-तीन वर्षों में ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लक्ष्य के साथ विशेष अभियान चलाएगी। इसके तहत पुलिस और संबंधित विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने, सूचना तंत्र मजबूत करने और शिक्षण संस्थानों में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। शुरुआत में 500 से अधिक विद्यार्थियों वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग समितियां गठित की जाएंगी। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने गुरुवार को मंत्रालय में पांचवीं राज्य स्तरीय एनसीओआरडी बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि जिस तरह प्रदेश में नक्सलवाद को समाप्त किया गया है, उसी तरह अवैध मादक पदार्थों के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए गंभीरता से काम करना होगा। सभी विभाग तीन वर्षीय विशेष अभियान के लिए अपने लक्ष्य तय कर कार्ययोजना बनाएंगे। ड्रग नेटवर्क पर कार्रवाई के लिए नार्कोटिक्स वर्टिकल, एसआईबी और स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर समन्वय करने के निर्देश भी दिए गए।