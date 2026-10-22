मध्यप्रदेश: मंत्री प्रतिमा बोगरी बोली- जैम पोर्टल से खरीदी और निर्माण कार्यों की होगी उच्चस्तरीय जांच

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नगरीय विकास एवं आवास विभाग की बैठक का एक पुराना वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। वीडियो में अधिकारी मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में कचरा वाहनों, एलईडी लाइटों और कीटाणुनाशक की खरीदी दरों में भारी अंतर का विश्लेषण करते नजर आ रहे हैं। इस पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की हैं। अब मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार ने इसकी जांच कराने की बात कही है। नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा है कि विभाग के अंतर्गत जैम पोर्टल के माध्यम से होने वाली खरीदी और निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन मामलों में सामने आए वायरल वीडियो के आधार पर उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी। जांच में यदि किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य मंत्री ने वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि विभाग के अंतर्गत होने वाली खरीदी और निर्माण कार्यों की निगरानी की जाती है। विभागीय स्तर पर भी इनकी जांच होती है। इसके बावजूद यदि किसी मामले में अनियमितता की शिकायत सामने आती है, तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा।