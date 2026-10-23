एमपी: दिग्विजय सिंह की यात्रा में बच्चों से नारे लगवाने की शिकायत, मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट

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पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की यात्रा में बच्चों से कथित तौर पर राजनीतिक नारे लगवाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को शिकायत की जांच कर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने बच्चों को पैसे देकर यात्रा में शामिल कराने के आरोपों और बाल संरक्षण कानूनों के संभावित उल्लंघन की भी जांच करने को कहा है। आयोग के 22 अक्टूबर 2026 के पत्र के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दिग्विजय सिंह की यात्रा में बच्चों का इस्तेमाल किया गया और उनसे राजनीतिक नारे लगवाए गए। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि घटना से संबंधित वीडियो और तस्वीरें 22 अक्टूबर को फेसबुक पर साझा की गई थीं। इसमें आशंका जताई गई कि बच्चों को पैसे देकर यात्रा में लाया गया हो सकता है। शिकायतकर्ता ने मामले की जांच कर आयोजन से जुड़े जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।