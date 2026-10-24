एमपी:श्रीकृष्ण के जीवन पर शोध करने वालों को सरकार देगी सहयोग,राम वन गमन पथ की तर्ज पर विकसित होंगे कृष्ण तीर्थ

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मध्यप्रदेश में भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण से जुड़े स्थलों को धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान देने के साथ उनके जीवन और विचारों पर शोध को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के जीवन पर गहन शोध और उनके व्यक्तित्व की मीमांसा करने वाले शोधार्थियों और संस्थाओं को राज्य सरकार पूरा सहयोग देगी। प्रदेश में श्रीराम वन गमन पथ और श्रीकृष्ण पाथेय के माध्यम से संबंधित स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शनिवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में दो दिवसीय राष्ट्रीय एचआर-सीएसआर सम्मेलन ‘अभ्युदय-2026’ के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां गीता समाप्त होती है, वहीं से जीवन का अभ्युदय शुरू होता है। श्रीकृष्ण का पूरा जीवन समाज के लिए आदर्श है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी मानव धर्म और राजधर्म का पालन किया।